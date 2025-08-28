Denmark Lost City: द्वारका की तरह समुद्र के नीचे मिली अलग दुनिया, गहराई में मिला 8,500 साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'
Denmark Lost City: द्वारका की तरह समुद्र के नीचे मिली अलग दुनिया, गहराई में मिला 8,500 साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'

Underwater World: वैज्ञानिकों को डेनमार्क के पास समुद्र के अंदर 8,000 साल से ज्यादा पुरानी एक बस्ती मिली है. ये हिमयुग(Ice Age)के बाद समुद्र में डूब गई थी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:34 AM IST
Denmark Lost City: द्वारका की तरह समुद्र के नीचे मिली अलग दुनिया, गहराई में मिला 8,500 साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'

Science News in Hindi: डेनमार्क की आरहूस खाड़ी में समुद्र के अंदर एक 8 हजार सालों से भी ज्यादा पुराना शहर मिला है. इसे 'पाषाण युग का अटलांटिस' कहा जा रहा है. पुरातत्वविदों का कहना है कि, आखिरी हिमयुग खत्म होने के बाद जब बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा तो यह शहर पानी में डूब गया. इसके अलावा यहां की खुदाई में वैज्ञानिकों को पत्थर-लकड़ी के औजार, जानवरों की हड्डियां और तीर के सिरे मिले हैं. ये इस बात का सबूत देते हैं कि कभी यहां मानव समाज रहता था. वैज्ञानिकों इस जगह को एक 'Time Capsule' की तरह देख रही है. 

क्या ऐसी खोज पहले भी हुई है?
वैज्ञानिकों ने पहले भी जमीन पर पाषाण युग की कुछ बस्तियां खोजी हैं लेकिन समुद्र के नीचे ऐसी बस्ती की खोज पहली बार है. उनका मानना है कि, समुद्र में और भी कई सुराग मिल सकते हैं जैसे-मछली पकड़ने के औजार क्योंकि इनका भोजन मछलियों पर निर्भर था. पीटर एस्ट्रुप के अनुसार, पानी के नीचे ऑक्सीजन ना होने की वजह से अब तक सब सुरक्षित है. यहां लकड़ी और खाने की चीजें भी मिली हैं जिनसे पता चलता है कि ये क्या बनाते खाते थे.  

यह भी पढ़ें: Turkey में वैज्ञानिकों ने खोजा 2800 साल पुराना मकबरा, कब्र में लाल कपड़े से ढकी सुराही के अंदर...

प्रोजेक्ट में कितना आएगा खर्च?
बाल्टिक और उत्तरी सागर में वैज्ञानिक नीचे की जगहों का नक्शा बनाने के लिए 6 साल के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेकट पर काम कर रहे हैं, इस पर लगभग 15.5 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा. इसका मक्सद उत्तरी यूरोप में समुद्र में डूबी हुई जगहों की खोज करना और पाषाण युग की बस्तियों का पता लगाना है. इस साल गर्मी में, खोजकर्ताओं ने आरहूस के पास समुद्र में 26 फीट नीचे जाकर खोज की. उन्होंने दबी हुई चीजों को इकट्ठा करने के लिए पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम की मदद ली.

क्या भविष्य में और होगी खोज?
वैज्ञानिकों ने इस जगह के हर हिस्से को बारीकी से देखा और मिली हुई चीजों से पता लगाया कि यहां कभी इंसान रहते थे. अब पुरातत्वविद सागर में 2 और जगहों पर खुदाई करेंगे, हालांकि यह काम काफी मुश्किल होगा क्योंकि वहां की परिस्थितियां काफी अलग हैं. लेकिन, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि जब समुद्री तट बदलते हैं तो लोग कैसे खुद को ढालते हैं. दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में ये जनकारी बहुत काम की साबित हो सकती है. 

यह भी पढें: वैज्ञानिकों को मिला 52,56,77,40,00,00,000 का खजाना, रातों-रात पलट गई इस देश की किस्मत

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

