वैज्ञानिकों ने फ्रांस में खोजा 6000 साल पुराना 'खूनी गड्ढा'! अंदर देखा तो चीख पड़े, कटे मिले 82 कंकालों के...

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने उत्तर-पूर्वी फ्रांस में एक पुराने गड्ढे की खोज की है. उत्तर-पूर्वी फ्रांस में कई योद्धों को पकड़कर बेरहमी से मार दिया जाता था. उस समय मे वहां युद्ध होना बहुत आम बात थे. लेकिन ये दुश्मनों को मारने की कोई सामान्य घटना नहीं थी बल्कि जीत का जश्न मनाने का तरीका था. शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि पकड़े गए लोगों को पहले यातना दी गई और फिर उनके शरीर के अंग काट दिए गए. खुदाई में 4300 से 4150 ईसा पूर्व के कुल 82 कंकालों की खोज हुई.

कहां छपी पूरी रिपोर्ट?

साइंस एडवांसेज जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जो कंकाल मिले उनमें से ज्यादातर के बाएं हाथ कटे हुए थे. रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने लिखा है कि, ये कटे हुए हाथ युद्ध में मिले हुए जीत के सबूत थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले इनके हाथों को काटा गया और फिर शायद दिखाने के लिए बस्ती में ले जाया गया.

जांच में क्या सामने आया?

इस अध्ययन पर काम करने वाली डॉ.टेरेसा फर्नांडीज ने लाइव साइंस को बताया, योद्धाओं को भागने से रोकने के लिए उनके निचले अंगों को तोड़ दिया गया था. उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि कई लड़ाईयों के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए उनके साथ बर्बरता की गई थी. शोधतकर्ताओं ने उनकी हड्डियों में कुंद बल आघात(Blunt Force Trauma)के निशान भी मिले हैं.

कहां के थे योद्धा?

वैज्ञानिकों को उनके दांतों से मिले खून के सबूतों से पता चला है कि जिन योद्धाओं को यातना दी गई वह शायद पेरिस के रहने वाले थे. लेकिन उनकी हड्डियों के रासायनिक निशान ये भी बताते हैं कि यह समूह अलग-अलग जगहों पर जाता रहा होगा. साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था और उन्हें सामूहिक रूप से दंडित किया गया या फिर उनकी बलि दी गई थी.

