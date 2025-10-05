Advertisement
trendingNow12948581
Hindi Newsविज्ञान

100 रुपए किलो बिकने वाली इस चीज से वैज्ञानिक बनाएंगे 'सोना', इंडोनेशिया में खोजी गई कमाल की तकनीक

Toxic Metals in Water: इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही कमाल की खोज की है. इसकी मदद से वैज्ञानिक अब बहुत ही कम दाम में सोना बना सकते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100 रुपए किलो बिकने वाली इस चीज से वैज्ञानिक बनाएंगे 'सोना', इंडोनेशिया में खोजी गई कमाल की तकनीक

Latest Science News: Indonesia के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोजी है. इस खोज से दुनिया की 2 बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और पानी में जहरीली धातुओं का मिलना शामिल है. सस्टेनबिलिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस खोज में बेकार प्लास्टिक बैगों को कार्बन क्वांटम डॉट्स(CQDs)नाम के छोटे कणों में बदल दिया जाता है. अभी तक CQDs बनाने के लिए महंगे या जहरीले कच्चे माल का इस्तेमाल करना पड़ता था.

क्या होता है कार्बन क्वांटम डॉट्स?
कार्बन क्वांटम डॉट्स या CQDs बहुत छोटे कण होते हैं जो वायरस से भी छोटे होते हैं. इनमें एक खासियत होती है कि ये पराबैंगनी(Ultraviolet)रोशनी में चमकते हैं. इससे भी जरूरी बात यह है कि ये कण बहुत छोटे स्तर पर प्रदूषकों को ढूंढने वाले सेंसर के रूप में काम कर सकते हैं. इन डॉट्स का इस्तेमाल पानी की क्वालिटी की जांच करने में होता है.

यह भी पढ़ें: 60 साल और 20 मौतें...अगर स्पेस में किसी की मौत हो जाए तो? क्या है NASA का 'Death Simulation'

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों कहा है जा रहा है गोल्ड बनाने की तकनीक?
यह तरीका ना सिर्फ 100 रुपए से भी सस्ते बिकने वाले प्लास्टिक कचरे को कम करता है बल्कि ऐसा उपकरण भी बनाता है जो पानी की क्वालिटी की जांच करके लोगों की सेहत को बेहतर बना सकता है. इनकी कीमत बाजारों में हजारों-लाखों रुपए होती है.

यह भी पढ़ें: क्या 10 साल में खत्म हो जाएंगे सभी इंसान? AI के गॉडफादर ने क्यों कहा- मशीनें पहले खुद को बचाएंगी

किसने की है ये खोज?
लोगों की सेहत में चार चांद लनाने वाली यह गोल्डन तकनीक की कोज यूनिवर्सिटी गदजाह माडा(University Gadjah Mada)की डॉ.इंदरियाना कार्तिनी(Dr Indriana Kartini)ने की है. इसे आसान भाषा में कहें तो यह नई तकनीक घरों के रोजमर्रा के कचरे(प्लास्टिक बैग)को कार्बन क्वांटम डॉट्स में बदलकर पानी में मौजूद जहरीली धातुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Plastic pollution

Trending news

यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जिलिंग में भारी तबाही! पुल ढहा, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट जारी
IMD Alert
दार्जिलिंग में भारी तबाही! पुल ढहा, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट जारी
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
;