100 रुपए किलो बिकने वाली इस चीज से वैज्ञानिक बनाएंगे 'सोना', इंडोनेशिया में खोजी गई कमाल की तकनीक

Latest Science News: Indonesia के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोजी है. इस खोज से दुनिया की 2 बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और पानी में जहरीली धातुओं का मिलना शामिल है. सस्टेनबिलिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस खोज में बेकार प्लास्टिक बैगों को कार्बन क्वांटम डॉट्स(CQDs)नाम के छोटे कणों में बदल दिया जाता है. अभी तक CQDs बनाने के लिए महंगे या जहरीले कच्चे माल का इस्तेमाल करना पड़ता था.

क्या होता है कार्बन क्वांटम डॉट्स?

कार्बन क्वांटम डॉट्स या CQDs बहुत छोटे कण होते हैं जो वायरस से भी छोटे होते हैं. इनमें एक खासियत होती है कि ये पराबैंगनी(Ultraviolet)रोशनी में चमकते हैं. इससे भी जरूरी बात यह है कि ये कण बहुत छोटे स्तर पर प्रदूषकों को ढूंढने वाले सेंसर के रूप में काम कर सकते हैं. इन डॉट्स का इस्तेमाल पानी की क्वालिटी की जांच करने में होता है.

क्यों कहा है जा रहा है गोल्ड बनाने की तकनीक?

यह तरीका ना सिर्फ 100 रुपए से भी सस्ते बिकने वाले प्लास्टिक कचरे को कम करता है बल्कि ऐसा उपकरण भी बनाता है जो पानी की क्वालिटी की जांच करके लोगों की सेहत को बेहतर बना सकता है. इनकी कीमत बाजारों में हजारों-लाखों रुपए होती है.

किसने की है ये खोज?

लोगों की सेहत में चार चांद लनाने वाली यह गोल्डन तकनीक की कोज यूनिवर्सिटी गदजाह माडा(University Gadjah Mada)की डॉ.इंदरियाना कार्तिनी(Dr Indriana Kartini)ने की है. इसे आसान भाषा में कहें तो यह नई तकनीक घरों के रोजमर्रा के कचरे(प्लास्टिक बैग)को कार्बन क्वांटम डॉट्स में बदलकर पानी में मौजूद जहरीली धातुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.