इटली की गुफा में मिली 1,30,000 साल पुरानी इंसानी खोपड़ी, जिसने तोड़ दिए वैज्ञानिकों के सारे भ्रम

Science News: 1,30,000 साल से भी ज्यादा समय से गुफा में दबी हुई पूरी तरह संरक्षित निएंडरथल खोपड़ी मिली है. इस खोज से पुरानी सोच को चुनौती मिल रही है कि कैसे हमारे ये प्राचीन रिश्तेदार Ice Age में जिंद रहे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:29 AM IST
इटली की गुफा में मिली 1,30,000 साल पुरानी इंसानी खोपड़ी, जिसने तोड़ दिए वैज्ञानिकों के सारे भ्रम

Neanderthals Skull Found: साउथ इटली की एक पुरानी गुफा मिली है जो 1 लाख 30 हजार साल से भी ज्यादा समय से बंद थी. वैज्ञानिकों को यहां ऐसे सबूत मिले हैं जो उस पुरानी सोच को बदल सकते हैं कि निएंडरथल हिमयुग के दौरान यूरोप की ठंड में कैसे जिंदा रहे थे. दशकों से वैज्ञानिक मानते आ रहे थे कि Neanderthal ने ठंडी और सूखी हवा में सांस लेने के लिए बड़ी और चौड़ी नाक विकसित कर ली थी. यह उनके शरीर की ठंड से बचने की खास प्रतिक्रिया थी.  यह कंकाल लामालुंगा गुफा में कैल्साइट की मोटी परत में सुरक्षित मिला है. 

वैज्ञानिकों ने क्या की खोज?
कैल्साइट खनिज की मोटी परत ने कंकाल को बचाए रखा जो पहले किसी खोपड़ी में इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं मिली थी. वैज्ञानिकों की टीम ने खोपड़ी को गुफा से बाहर निकाले बिना फाइबर-ऑप्टिक इमेजिंग और 3D डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके नाक के अंदर की संरचना को देखा. जांच से पता चला कि, निएंडरथल की नाक में पहले से मौजूद ठंड के अनुकूल लक्षण नहीं थे. 

कब हुई थी इसकी खोज?
जब 1993 में गुफा खोजकर्ताओं को अल्तामुरा मानव का कंकाल मिला तो वह लगभग पूरा था जो कि जीवाश्म विज्ञान(Palaeoanthropology)में कम होता है. लेकिन इसे पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए गुफा से निकालना था जिससे नुकसान का खतरा था. इस वजह से वैज्ञानिकों ने दशकों तक इस कंकाल को वहीं कैल्साइट में बंद रहने दिया. 

किस तकनीक से की गई स्टडी?
पेरुगिया यूनिवर्सिटी के कॉस्टैंटिनो बुजी की देखरेख में वैज्ञानिकों ने खास तरीका अपनाया. उन्होंने खोपड़ी की नाक में छेद के अंदर का वीडियो बनाने के लिए एंडोस्कोपिक जांच(एक छोटा कैमरा)का इस्तेमाल किया. इसकी मदद से उन्होंने नाक के अंदर की हड्डियों का 3D मॉडल बनाया. इनमें एथमॉइड, वोमर, इन्फीरियर नैसल कॉन्के जैसी संरचनाएं मिली. यह वो संरचनाएं थीं जो बाकी निएंडरथल खोपड़ियों में गायब थीं या टूट चुकी थीं. 

खोज से क्या जानकारी मिली?
यह बात लंबे समय से मानी जा रही थी कि निएंडरथल की नाक की बनावट इसलिए विकसित हुए थी ताकि वो ठंडी हवा को सांस लेते समय नम और गर्म कर सकें. पहले की ये सोच महज अनुमानों और तुलना वाले मॉडलों पर आधारित थी ना कि किसी ठोस सबूत पर. नए शोध के मुताबिक, निएंडरथल के चेहरे की बनावट केवल एक ही तरह के मौसम में ढलने के कारण नहीं बनी होगी बल्कि कई अलग-अलग जरूरतों से बनी होगी. 

क्या थी चौड़ी नाक की वजह?
वैज्ञानिक अब मानते हैं कि नाक का चौड़ापन शरीर के आकार और काम से जूड़ी जरूरतों को दिखाता है. निएंडरथल का शरीर बड़ा और मसल्स वाला था जिसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती होगी. इसलिए एक चौड़ा नाक का रास्ता बढ़ी हुई सांस लेने की जरूरत को पूरा करने का एक आसान सामाधान हो सकता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

