इटली में मिले 3,50,000 साल पुराने 'शैतानी पैरों के निशान', वैज्ञानिकों ने बताया- ये आम इंसान नहीं बल्कि...

Science Latest News: लगभग 3 लाख 50 हजार साल पुराने प्राचीन इंसानों के एक समूह ने इटली में ज्वालमुखी की राख की एक नई परत पर रहस्यमय पैरों के निशान छोड़े थे. हाल ही में क्वाटर्नेरी नाम की पत्रिता में यह नया शोध छपा है. इससे पता चलता है कि खतरनाक इलाकों में उनकी यह यात्रा यूरोप के प्राचीन मनुष्यों के बारे में जरूरी जानकारी दे सकते हैं. लेकिन यह पहचानना कि ये 'शैतानी पैरों के निशान' किस प्रजाति के इंसानों के थे आसान काम नहीं होगा.

क्या ये शैतान के निशान हैं?

साउथ इटली में रोकामोनफिना ज्वालामुखी फटा था. इसके फटने से पिघली हुई चट्टान और राख का तेज बहुत पास की घाटी में फैल गया. जब यह पदार्थ ठंडा हुआ तो एक नरम लेकिन मजबूत सतह बन गई. इंसानों के एक समूह ने इस सतह पर चलकर निशान छोड़ दिए. इस खोज को बहुत ही खास और दुर्लभ बताया जा रहा है.

क्यों खास है ये खोज?

यह खोज इसलिए बहुत खास है क्योंकि ज्वालामुखी के ऐसे विस्फोटों को पहले विनाशकारी घटना माना जाता था जिससे बचना मुश्किल होता था. पैरों के ये निशान ज्वालामुखी की राख से बनी चट्टान, जिसे इग्निम्ब्राइट कहते हैं, वाले इलाके में मिली है. ऊबड़-खाबड़ जमीन पर भी ये पैरों के निशान बेहद साफ दिखते हैं. इससे पता चलता है कि ये इंसान ज्वालामुखी के ऐसे इलाके पर चले थे जो हाल ही में ठंडा हुआ था.

कैसे हुई इसकी पहचान?

ये किसके निशान हैं यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने नया तरीका अपनाया, पैरों ने निशानों का माप लेकर उनके शरीर के आकार का अंदाजा लगाया. वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि, इनकी लंबाई करीब 5 फीट से 5 फीट 9 इंच के बीच रही होगी और इनका वजब तकरीबन 55.5 से 64.6 किलोग्राम के बीच था. यह आकार होमो हीडलबर्गेंसिस नाम की प्राचीन इंसानी प्रजाति से काफी मिलता-जुलता है जो लगभग उसी समय यूरोप में रहती थी.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

इस प्राचीन पैरों के निशानों की खोज से अतीत के बारे में जितनी जानकारी मिलती है उतने ही सवाल खड़े करती है. ये निशान बताते हैं कि शुरुआती इंसान खतरनाक माहौल में ढलने में सक्षम थे और ज्वालामुखी वाले इलाकों में भी रास्ता खोज सकते थे. फिसलने वाली और नरम जमीन पर अपनी चाल बदलकर सावधानी से चलने की उनकी क्षमता उनकी अच्छी समझ और जागरूकता को दर्शाती है.