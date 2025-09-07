पत्थरों के बीच थीं 21 'हड्डियां'! वैज्ञानिक की गलती से पड़ी नजर, जांच की तो खुला 22 करोड़ साल पुराना राज
पत्थरों के बीच थीं 21 'हड्डियां'! वैज्ञानिक की गलती से पड़ी नजर, जांच की तो खुला 22 करोड़ साल पुराना राज

Rare Fossil in Japan: पश्चिमी जापान में पहली बार एक म्यूजियम में रखी चीज से लगभग 22 करोड़ साल पुराना इचथियोसॉर फॉसिल मिला है. वैज्ञानिकों ने पहले इसे किसी आम कछुए का जीवाश्म माना था लेकिन जांच के बाद जो सामने आया उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:06 AM IST
पत्थरों के बीच थीं 21 'हड्डियां'! वैज्ञानिक की गलती से पड़ी नजर, जांच की तो खुला 22 करोड़ साल पुराना राज

Science News in Hindi: जापान के ओकायामा प्रांत के ताकाहाशी शहर की एक चट्टान में लगभग 22 करोड़ साल पुराना इचथ्योसॉर जीवाश्म मिला है. ओकोयामा साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ताकाफुमी काटो और उनकी टीम ने पुष्टि की है यह पश्चिमी जापान में पाया गया पहला इचथ्योसॉर फॉसिल है. यह खोज जापान की पैलियोन्टोलॉजिकल सोसाइटी की वार्षिक बैठक में घोषित की गई. यह पहली बार है कि जापान में इतने पुराने इचथ्योसॉर की पहचान हुई है. इस युग के इचथ्योसॉर फॉसिल बहुत ही कम मिलते हैं. बता दें कि ये समुद्री जीव था जो मछली और डॉल्फिन जैसा दिखता था जो डायनासोर के काल में रहते थे.

कहां मिला करोड़ों साल पुराना ये फॉसिल?
इस जीवाश्म की खोज 59 सेमी चौड़े, 34.5 सेमी गहरे और 26 सेमी ऊंचे एक चट्टान के टुकड़े में मिला था. यह चट्टान ताकाहाशी शहर के नारिवा कला संग्रहालय में रखी हुई थी. शुरुआत में इसे मोनोटिस नामक एक समुद्री जीव का फॉसिल माना गया था. मोनोटिस एक तरह का छोटा समुद्री जीव था जो ट्राएसिक काल में रहता था. इसका जीवाश्म अक्सर मिलता रहता है. 

कैसे हुई इसकी खोज?
26 जुलाई 2023 को प्रोफेसर कोटा और उनके साथी डॉ.हिरोकाजु युकावा छात्रों को एक कार्यक्रम के दौरान म्यूजियन का टूर करा रहे थे. म्यूजियम की गैलरी में घूमते वक्त उनकी नजर चट्टान के एक टुकड़े पर पड़ी, उन्होंने देखा कि उस पर एक बड़ा सा हड्डी का टुकड़ा था. उन्होंने हैरान होकर कहा, 'रुको ये तो हड्डी है', ध्यान से देखने पर पता चला कि यह समुद्री जीव की हड्डी है. 

चट्टान के अंदर क्या मिला?
वैज्ञानिकों ने जब चट्टान का सीटी स्कैन किया तो उन्हें अंदर 21 हड्डियों के टुकड़े मिले. इन टुकड़ों में, पसलियां, रीढ़ की हड्डियां और एक कंधे की हड्डी शामिल थी. जांच करने पर पता चला कि ये बहुत खास थीं. जापान में मिले अब तक के इचथ्योसॉर जीवाश्म मियागी प्रांत के मिनामिसानरिकु में पाए गए थे और अलग-अलग समय के थे.

