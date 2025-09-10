वैज्ञानिकों ने 20,000 फीट गहरे समुद्र में निकाले 'काले गोले', देखते ही बोले- ये तो सबसे पुराना...

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों को कुरील-कामचटका ट्रेंच में समुद्र के नीचे 20,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में चट्टानी ढलान पर काले रंग के अंड मिले हैं. ये अंडे फ्री-लिविंग फ्लैटवर्म के हैं. यह इन जीवों के प्रजनन का अभी तक का सबसे गहरा मामला है. यह खोज बायोलॉजी लेटर्स नाम की पत्रिका में छपी है. इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि धरती के कुछ सबसे सरल जीव इतनी गहराई में कैसे जीवित रहते और बच्चे पैदा करते हैं.

किसने की ये खोज?

लगभग 20,300 फीट नीचे की गहराई पर, जहां कम जीव-जंतु कम पाए जाते हैं, ऐसी जगह पर टोक्यो विश्वविद्यालय और होक्काइडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को एक हैरान कर देने वाली चीज मिली. वैज्ञानिकों ने रिमोट से चलने वाले वाहन ROV का इस्तेमाल करके एक चट्टान से चिपके हुए चमकदार काले अंडे जैसे गोलों की खोज की है. जब इन्हें सतह पर लाया गया तब पता चला कि ये अंडे मछली के नहीं बल्कि फ्री-लिविंग फ्लैटवर्म के अंडे हैं.

इस खोज से क्या साबित होता है?

यह खोज फ्लैटवर्म के प्रजनन का अभी तक का सबसे पुराना रिकॉर्ड है. इससे पहले 2006 में ओलिगोक्लाडस वोइगटे नाम के फ्लैटवर्म को 10,600 फीट की गहराई पर खोजा गया था. शोध में पाया गया कि ये भ्रूण आनुवंशिक तौर से मैरिकोला उपसमूह से जुड़े हैं जो आमतौर पर समुद्री किनारों या नदी-मुहानों में पाए जाते हैं. इसका मतलब है कि ये गहरे समुद्र में पैदा नहीं हुए बल्कि समुद्री क्षेत्रों से धीरे-धीरे नीचे की गहराई में गए.

क्या है कुरील कामचटका?

कुरील-कामचटका ट्रेंच 31,000 फीट से भी ज्यादा गहरा है लेकिन यह अभी भी यह धरती के सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है. जिस जगह पर ये अंडे मिले थे वह Abyssal Slope पर है. यह जगह 11,300 से 20,000 फीट से भी ज्यादा गहरी है. ऐसा माना जाता है कि यहां एक समृद्ध लेकिन अनदेखा जीवमंडल मौजूद है.