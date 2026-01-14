Advertisement
trendingNow13073740
Hindi Newsविज्ञानलद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखा शानदार नजारा, वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद की दुर्लभ तस्वीर

लद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखा शानदार नजारा, वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद की दुर्लभ तस्वीर

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने लद्दाख की 5,000 मीटर ऊंची और जमा देने वाला ठंड में बृहस्पति ग्रह की सुंदर तस्वीर खींची है. साल 2026 में बृहस्पति धरती से सबसे करीब और सबसे ज्यादा चमक रहा था. यह तस्वीर जमी हुई चिलिंग त्सो झील के ऊपर आसमान में फैली रोशनी के बीच ली गई. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखा शानदार नजारा, वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद की दुर्लभ तस्वीर

Andromeda Galaxy in Ladakh: लद्दाख के एक बहुत दूर-दराज के इलाके में करीब 5,000 मीटर की ऊंचाई पर चिलिंग त्सो झील मौजूद है. यहां हवा इतनी कम है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है और ठंड इतनी कि झील बर्फ में बदल जाती है. 10 जनवरी को तीन लोगों की एक टीम इस पर मुश्किल जगह पर पहुंची. उस दिन बृहस्पति ग्रह आसमान में सबसे बड़ा और चमकदार दिख रहा था. ऐसा तब होता है जब पृथ्वी, सूरज और बृहस्पति के बिल्कुल बीच में आ जाती है. 

झील तक कैसे जा सकते हैं?
चिलिंग त्सो तक पहुंचना आसान काम नहीं है क्योंकि यहां जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है बल्कि ऊबड़-खाबड़ और सुनसान रास्तों से होकर जाना पड़तका है. यहां की ठंड हड्डियों को जमा देती है लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बर्फीली हवाओं से होती है. हवा और ठंड इतनी तेज होती है कि पैदल चलना भी भारी पड़ता है और छोटी गलती जानलेवा हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: अंधेरे अंतरिक्ष में दिखा रोशनी का जादू...जापानी एस्ट्रोनॉट ने ISS से कैद किया 'ऑरोरा' का रंगीन नजारा

Add Zee News as a Preferred Source

किसने ली ये खास तस्वीर?
इतनी मुश्किलों के बाद जो नजारा दिखा वह कमाल का था. रात के आसमान में बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा चमक रहा था. उसके साथ ही आसमान में एक धुंधली सी चमक दिखाई दी जिसने ऐसा नजारा बनाया जिसे कभी देखा नहीं गया था. मशहूर फोटोग्राफर दोरजे आंगचुक ने इस नजारे की एक बहुत ही खास फोटो खींची है जिसे कई तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है. 

कैसे ली गई ये खास तस्वीर?
इस शानदार फोटो को क्लिक करने के लिए आसमान के 20 अलग-अलग हिस्सों को रिकॉर्ड किया. हर हिस्से की फोटो लेने में एक मिनट का समय लगा जिससे तारों की रोशनी धुंधली न हो. वहीं, नीचे जमी हुई बर्फ की तस्वीरें अलग से ली गईं जिससे फोटो में गहराई और बारीकी साफ दिखे. इसके लिए खास ट्रैकर का इस्तेमाल किया गया जिसे बर्फीली हवाओं के बीच फिसलती बर्फ पर टिकाना बहुत मुश्किल था. 

यह भी पढ़ें: ISRO मिशन में आया गजब का ट्विस्ट, रॉकेट लॉन्च में बच निकला ये 25 किलो का स्पेनिश सैटेलाइट

मुश्किलों के बीच आई शानदार तस्वीर
इतनी सारी मुश्किलों के बाद जो आखिरी तस्वीर सामने आई वह ब्रह्मांड का एक अनोखा नजारा पेश करती है. यह तस्वीर लद्दाख के उस साफ और अंधेरे आसमान से ली गई है जो अब दुनिया में बहुत कम जगहों पर बचा है. यह फोटो वैज्ञानिक की कड़ी मेहनत. हिम्मत और कुछ नया खोजने के जुनून का नतीजा है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या