विज्ञान

वैज्ञानिकों को समंदर के 274 मीटर नीचे मिला कुछ 'डरावना', नीचे सिंकहोल में जो दिखा उसने सबके...

Deepest Blue Hole: मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी में ताम जा ब्लू होल नाम का एक नया गड्ढा मिला है जहां का वातावरण बहुत मुश्किल होने के बाद भी यहां जीवन मौजूद है. 

 

Dec 10, 2025, 11:21 AM IST
Science News in Hindi: मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी के शांत पानी के नीचे एक बहुत ही खास खोज हुई है जिसका नाम है ताम जा ब्लू होल. इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागरीय ब्लू होल माना जाता है और पानी के नीचे का यह सिंकहोल 274 मीटर तक नीचे जाता है. यह पूरी खोज फ्रंटियर्स नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई है. इस स्टडी के शोधकर्ता इस पानी में डूबी हुई खाई के जटिल जल-पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) और भूवैज्ञानिक खूबियों की जांच कर रहे हैं. मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में मौजूद यह गड्ढा वैज्ञानिकों को अलग ही दुनिया की झलक देता है. 

क्या है ताम जा ब्लू होल और इसका मतलब?
इस ब्लू होल का माया भाषा में मतलब है गहरा पानी. समुद्र की सतह के नीचे का यह नजारा आकर्षित करने वाला है. ऊपर से देखने पर यह गहरे गोल घेरे जैसा दिखता है जो लगभग 1,47,000 वर्ग फुट के समुद्र तल को घेरता है जो कई शहरी ब्लॉकों जितना बड़ा है. इसे खास बनाती हैं इसकी दीवारें जो चूना पत्थर से बनी हैं और सीधी नीचे जाती हैं. इसके अलावा, इसकी सतह पर सूक्ष्मजीवों की एक परत जमी हुई है.

इस ब्लू होल के अंदर क्या है?
यहां पानी में नमक होता है और ऑक्सीजन भी काफी होता है. इस परत में खाड़ी के छोटे जीव पनपते हैं. यह इलाका काफी तेजी से बदलता है जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है. यहां जीवन खास सूक्ष्मजीवों और कुछ मजबूत जीवों तक ही सीमित रहता है. इसके नीचे पानी का तापमान और नमक की मात्रा अचानक बदल जाती है जिसे केमोकलाइन कहते हैं जहां 2 अलग तरह के पानी के ढेर मिलते हैं. 

सबसे निचला खतरनाक इलाका
छेद के बिल्कुल नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऑक्सीजन लगभग है ही नहीं. इस मुश्किल माहौल में घुले हुए नमक, नाइट्रोजन और सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में हैं. इससे हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की जहरीली गैस बनने की स्थितियां पैदा होती हैं जिसकी गंध सड़े हुए अंडों जैसी होती हैं. यह अध्ययन बताता है कि ताम जा ब्लू होल केवल एक वैज्ञानिक अजूबा नहीं है बल्कि एक पारिस्थितिकी प्रयोगशाला भी है.

यहां भी पाया गया ढेर सारा कचरा
ताम जा ब्लू होल ने वैज्ञानिकों का ध्यान एक बात की तरफ और खींचा और वो है इंसानों का फैलाया हुआ प्रदूषण. पानी की इतनी गहराई और सबसे अलग-थलग वतावरण में भी प्लास्टिक प्रदूषण पाया गया है. इसी तरह के एक ब्लू होल में पहले हुए एक अभियान के दौरान शोधकर्ताओं को तल पर प्लास्टिक की बोतलें मिली थीं. यह इस बात का सबूत है कि समुद्र के सबसे गहरे और दूर के कोने भी इंसानी हरकतों से बचे नहीं हैं. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

