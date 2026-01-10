मेक्सिको में समुद्र के नीचे मिला 'पाताल लोक' का रास्ता, खत्म हो गई वैज्ञानिकों की मशीन फिर भी नहीं मिला अंत

Blue Hole in Mexico: मेक्सिको के तट पर समुद्र के अंदर एक ऐसा गड्ढा मिला है जो उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा है. वैज्ञानिकों ने जब इसकी गहराई दोबारा मापी तो उनके होश ही उड़ गए. इसे ताम जा (Tam Ja) ब्लू होल नाम दिया गया है. पहले वैज्ञानिकों को लगा कि यह 900 फीट गहरा है लेकिन नई खोज से पता चला कि यह लगभग 1380 फीट तक गहरा है. इस गहराई ने चीन के ड्रैगन होल को भी पीछे छोड़ दिया और सबसे गहरा ब्लू होल बन गया है. हालांकि, वैज्ञानिक अभी इसके आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसका मतलब है कि यह और भी गहरा हो सकता है.



इसके अंदर क्या हो सकता है?

जांच के दौरान वैज्ञानिकों को अंदर कुछ अजीब बदलाव दिखाई दिए. उन्हें लगता है कि इस गड्ढे के अंदर कई सारी गुफाएं और सुरंगे हो सकती हैं जो शायद समुद्र के दूसरे हिस्सों से जुड़ी हों. वैज्ञानिकों ने पानी के खास मशीन भेजी थी जिससे वहां के तापमान और गहराई की जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: आर्कटिक महासागर के 4 किमी नीचे मिली 'दूसरी दुनिया', वैज्ञानिकों ने गहराई में खोजा अनोखा इकोसिस्टम

ब्लू होल में और क्या हो सकता है?

इस नीले गड्ढे या ब्लू होल के अंदर पानी की कई परतें हैं लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज 1312 फीट की गहराई पर मिली है. वैज्ञानिकों ने देखा कि इतनी गहराई पर पानी का तापमान और उसका खारापन बिल्कुल वैसा ही है जैसा समुद्र में होता है. आमतौर पर इतनी गहराई में पानी का मिजाज बदल जाता है लेकिन यहां का पानी बाहर के समुद्र जैसा ही है. वैज्ञानिकों को शक है कि इसके अंदर गुफा और सुरंगों का जाल फैला हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब हुई थी इसकी खोज?

हैरानी की बात है कि जहां आज इंसान अंतरिक्ष से पूरी दुनिया का नक्शा बना चुका है वहीं समुद्र का यह विशाल गड्ढा साल 2021 तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा. वैज्ञानिकों के लिए अनजान इस जगह के बारे में मछुआरे जानते थे और उन्होंने ही 2021 में यह जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाने का काम किया. 1380 फीट नीचे जाते ही मशीन की केबल खत्म हो गई लेकिन इस गड्ढे का तल या जमीन नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: इंसानों के पहुंचने से पहले ही बदली मंगल ग्रह की जमीन, ESA सैटेलाइट ने भेजी चौंकाने वाली तस्वीर

क्या होता है ब्लू होल?

Blue Hole असल में समुद्र के अंदर बने विशाल गड्ढे होते हैं जो दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही खतरनाक भी. जैसे ही जमीन पर अचानक मिट्टी धंसने से गड्ढे बन जाते हैं वैसे ही समुद्र के अंदर भी जमीन धंसने से ये गड्ढे बनते हैं. इन गड्ढों का पानी बहुत गहरा होता है इसलिए ऊपर से देखने पर ये आसपास के हल्के नीले पानी की तुलना में गहरे नीले दिखते हैं.