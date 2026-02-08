मोरक्को की गुफा में मिली 7 लाख साल पुरानी हड्डियां, स्कैन करने के बाद वैज्ञानिक बोले- मिल गए सबसे...

7 Lakh year Old Fossil: वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कैसाब्लांका में मिले इंसानी अवशेषों पर एक बड़ी रिसर्च की है. वैज्ञानिकों ने जांच कर पाया कि य करीब 7,70,000 साल पुराने हैं. यह उस समय के अवशेष हैं जब धरती के चुंबकीय ध्रुव आपस में बदल गए थे. यह स्टडी बताती है कि ये लोग उस आबादी का हिस्सा थे जिनसे आग चलकर हम निएंडरथल और डेनिसोवन जैसी प्रजातियां बनीं. यह खोज साबित करती है कि अफ्रकी में मानव विकास की कहानी कितनी पुरानी और मजबूत है.

वैज्ञानिकों की 30 साल की मेहनत

मोरक्को और फ्रांस के वैज्ञानिक पिछले 30 सालों से कैसाब्लांका के इलाकों में खुदाई और रिसर्च कर रहे थे. वैज्ञानिकों की टीम ने जमीन की परतों, पुरानी मिट्टी और वहां मिले पत्थरों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया. उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि लाखों साल पहले वहां का वातावरण कैसा था.

यह भी पढ़ें: ISS भी नहीं बचा भारत की नजरों से...सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में पीछा कर ली 15 तस्वीरें, अब होगी असली जासूसी

Add Zee News as a Preferred Source

यहां क्या-क्या खास हुआ?

लाखों सालों के दौरान समुद्र का जलस्तर बार-बार बदला, हवा के साथ मिट्टी उड़कर आई और रेत की परतें तेजी से जमती गईं. इस प्रक्रिया ने पुरानी चीजों को कवच की तरह ढक लिया जिससे वे खराब नहीं हुई. यहां केवल हड्डियां नहीं बल्कि इंसानों द्वारा पत्थर से बनाए गए सबसे पुराने औजार भी मिले हैं. यह जगह दिखाती है कि लाखों सालों से इंसान बार-बार यहां रहने आते रहे.

मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज

मोरक्को की ग्रोटे आ होमिनिडेस गुफा वैज्ञानिकों के लिए एक टाइम मशीन साबित हुई है. वैज्ञानिकों के लिए लाखों साल पुराने अवशेषों की सही उम्र बताना मुश्किल होता है लेकिन इस गुफा में मिट्टी इतनी तेजी से जमा हुई कि उसने धरती के चुंबकीय क्षेत्र के निशानों को कैद कर लिया. लगभग 7,73,000 साल पहले धरती के ध्रुव आपस में बदले थे और इन अवशेषों से उसी समय के निशान मिले हैं.

यह भी पढ़ें: जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

क्या ये इंसानों के पूर्वज हैं?

जांघ की हड्डी पर किसी जंगली जानवर के कुतरने के निशान हैं जिससे लगता है कि शायद किसी जानवर ने इनका शिकार किया था. दांतों के अंदरूनी हिस्से से पता चला कि ये न तो पूरी तरह होमो इरेक्टस थे और न ही बाद के निएंडरथल. ये उस आबादी का हिस्सा थे जिनसे आगे चलकर होमो सेपियन्स, निएंडरथल और डेनिसोवन बने.