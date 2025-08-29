Jurrasic काल का अजूबा! वैज्ञानिकों ने खोजा 16 करोड़ साल पुराना डायनासोर का फॉसिल, शरीर पर थे लंबे-लंबे...
विज्ञान

Jurrasic काल का अजूबा! वैज्ञानिकों ने खोजा 16 करोड़ साल पुराना डायनासोर का फॉसिल, शरीर पर थे लंबे-लंबे...

Dinosaur Fossil: आज से लगभग 165 मिलियन साल पहले मोरक्को एक तटीय इलाका था. उस समय वहां एक बड़ा ही अजीब डायनासोर रहा करता था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:51 PM IST
Jurrasic काल का अजूबा! वैज्ञानिकों ने खोजा 16 करोड़ साल पुराना डायनासोर का फॉसिल, शरीर पर थे लंबे-लंबे...

Science News in Hindi: आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले मोरक्को में एक बड़ा ही अनोखा डायनासोर रहा करता था. इस डायनासोर के शरीर पर कवच और नुकीले कांटे थे जिनमें से कुछ की लंबाई 3 फीट तक थी. यह किसी भी दूसरे जीव से बिल्कुल अलग था. वैज्ञानिकों ने मोरक्को को बौलमेन शहर के पास एटलस पहाड़ों में इसके जीवाश्म(Fossil)मिले हैं. इस डायनासोर का नाम स्पाइकोमेलस है और यह जुरासिक काल का था. स्पाइकोमेलस की लंबाई कुल 13 फीट तक थी और इसका वजन एक से दो टन तक हो सकता है. ये छोटे कद के और धीरे चलने वाले जानवर थे, जो 4 पैरों पर चलते थे और सिर्फ पौधे खाते थे.

कहां छपी शोध की रिपोर्ट?
इंग्लैंड की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञानी(Paleontologist)रिचर्ड बटलर, जो इस रिसर्च के लीडर हैं, ने बताया स्पाइकोमेलस का कवच काफी अजीब है. यह किसी भी दूसरे डायनासोर या किसी भी जानवर से काफी अलग है जिसे हमने अब तक खोजा है. बटलर ने आगे कहा, इसकी हर एक पसली पर नुकीले और लंबे कांटों की कतार थी जो दूसरे जानवरों से नहीं मिलती. यह कवच बड़े मांसाहारी डायनासोरों से अपनी रक्षा करने के काम आता था.

कांटों को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या कहा?
रिचर्ड बटलर ने कहा, यह कवच साफ तौर पर बचाव के लिए ही था लेकिन ये समझना मुश्किल है कि ये कांटे जरूरत से ज्यादा बड़े लग रहे थे. लंदन के हिस्ट्री म्यूजियम की जीवाश्म विज्ञानी और इस रिसर्च की मुख्य लेखक सुजाना मैडमेंट ने बताया कि, जिंदा जानवरों में जिन बनावटों का कोई काम नहीं होता उसे साथ लेकर चलना मुश्किल लगता. वे आमतौर पर नर या मादा में अंतर दिखाने के लिए होते हैं.

कांटों का इस्तेमाल कहां होता था?
वैज्ञानिकों का मानना है कि इन कांटों का इस्तेमाल डायनासोर साथी को आकर्षित करने, अपने इलाके को दिखाने के लिए और आपस में लड़ने के लिए करते थे. सुजाना मैडमेंट ने बताया, घने जंगलों में यह चलने में थोड़ी परेशानी पैदा करता होगा इसलिए हमें लगता है कि, इस जानवर ने इतने बड़े कवच का विकास इसलिए किया जिससे यह साथी को आकर्षित कर सके. 

कब हुई थी इसकी खोज?
हालांकि इस जीवाश्म का पूरा कंकाल नहीं मिला क्योंकि इसका सिर गायब था. लेकिन बचे हुए हिस्सों से स्पाइकोमेलस को समझने में काफी मदद मिली. इस डायनासोर को पहले सिर्फ 2012 में मिली पसली के टुकड़े से जाना जाता था, लेकिन इसके बाकी जीवाश्म 2022 और 2023 में मिले. 

