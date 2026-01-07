Advertisement
46,000 साल बाद जी उठा ये मुर्दा जीव, साइबेरिया की बर्फ में दबे इस 'राक्षस' ने खोल ली आंखें

Siberian Worm: वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की जमी हुई बर्फ में दबे एक कीड़े को 46,000 साल बाद फिर से जिंदा कर दिया है. यह हैरान कर देने वाली खोज जीवन और मौत के पुराने नियमों को ही बदल रही है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:01 PM IST
Science News: साइबेरिया की बर्फ धरती की एक ऐसी तिजोरी की तरह है जिसने हजारों सालों का इतिहास संभाल कर रखा है. वैज्ञानिक अक्सर इस बर्फ की जांच यह जानने के लिए करते हैं कि पुराने जमाने में मौसम कैसा था. उन्हें उम्मीद थी कि यहां केवल मरे हुए जानवरों या पौधों के निशान ही मिलेंगे. जब वैज्ञानिक करीब 46,000 साल पुरानी जमी हुई मिट्टी की जांच कर रहे थे तो उन्हें एक छोटा सा कीड़ा मिला. जैसे ही बर्फ पिघली वह कीड़ा अचानक हिलने-डुलने लगा. वह न केवल जिंदा था बल्कि उसने खाना भी शुरू कर दिया था. 

इस कीड़े का क्या नाम है?
वैज्ञानिकों ने DNA टेस्ट के बाद पक्का किया है कि इतने सालों बाद कीड़े का जिंदा होना कोई मामूली बात नहीं है. उन्होंने इस कीड़े को एक नया नाम दिया है पैनाग्रोलाइमस कोलिमाएन्सिस. यह कीड़ा मौत जैसी एक ऐसी गहरी नींद में चला गया था जहां शरीर की सारी हलचल रुक जाती है. इस वजह से यह हजारों सालों तक बर्फ के अंदर सुरक्षित रहा.

किसने की इसकी खोज?
यह खोज रूस और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है और रिसर्च में बताया है कि यह कीड़ा (नेमाटोड) रूस की कोलिमा नदी के पास जमी हुई बर्फ से निकाला गया था. वैज्ञानिकों ने कीड़े के पास दबी हुई घास-फूस की जांच की जिससे पता चला कि यह 46,000 साल पुराना है. शोधकर्ताओं ने अच्छी तरह जांच की कि कहीं यह आज के जमाने का कोई कीड़ा तो नहीं है लेकिन यह प्लीस्टोसीन काल का ही है. 

लंबे समय तक कैसे जिंदा रहा?
इस कीड़े ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे क्रिप्टोबियोसिस (Cryptobiosis) कहते हैं. इस कीड़े के शरीर में एक खास तरह की चीनी होती है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर यह चीनी कीड़े के कोशिकाओं के अंदर कांच जैसा सुरक्षा कवच बना लेती है. यह कवच कीड़े के शरीर के जरूरी हिस्सों को जमने या सूखने से बचाता है. हैरानी की बात रही कि इस 46,000 साल पुराने कीड़े के शरीर में भी वहीं सिस्टम मिला है जो आज के दौर के कोड़ों में पाय जाता है. 

