वैज्ञानिकों को मिला 2 जबड़े वाली मछली का 31 करोड़ साल पुराना फॉसिल, UK में हुई खोज से खुला राज

Science News: वैज्ञानिकों को 31 करोड़ साल पुरानी एक मछली का जीवाश्म मिला है जिसमें जीभ काटने की अजीब क्षमता थी. इस मछली के ऊपरी और निचले जबड़ों पर ऐसे दांत थे जो एक दूसरे जबड़े की तरह काम करते थे.
Million Year old Fish Fossil: वैज्ञानिकों को एक 31 करोड़ साल पुरानी रे-फिन्ड मछली का जीवाश्म मिला है जिसके मुंह के अंदर एक्स्ट्रा दांत थे. प्लैटिसोमस पार्वुलस नाम की इस मछली का खाने का तरीका बहुत अनोखा था. यह 'जीभ से काटने' वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करती थी जहां मुंह के ऊपर और नीचे के दांतों का एक खास सेट था. ये दांत सीप या कीड़ों जैसे कठोर खाने को कुचलने और चबाने में मदद करते थे. उस समय की रे-फिन्ड मछलियों में यह तरीका कभी नहीं देखा गया था. आजकल ज्यादातर मछलियां अपने जबड़ों का इस्तेमाल काटने और चबाने के लिए करती हैं. लेकिन कुछ में जीभ भी होती है जो दूसरे जबड़े की तरह काम करती है.
क्या है सबसे पुराना उदाहरण?
इस तरह के दांतों वाली सबसे पुरानी मछली जो अभी तक मिली है वह लगभग 15 करोड़ साल बाद जिंदा थी. सितंबर में, 'बायोलॉजी लेटर्स' नाम की पत्रिका में अपने नतीजों को प्रकाशित करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम ने हाई-रिजॉल्यूशन सीटी स्कैनिंग का इस्तेमाल किया. उन्होंने इस जीवाश्म की अंदरूनी बनावट को फिर से बनाया. ये फॉसिल UK के स्टैफोर्डशायर काउंटी में मिला था.
वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
बर्मिंघम विश्वविद्यालय के मुख्य लेखक प्रोफेसर सैम जाइल्स ने बताया, हमारी खोज से यह समझने में मदद मिली है कि एंड-डेवोनियन सामूहिक विलुप्ति के बाद मछलियां कैसे विकसित हुईं. उस घटना के बाद मछलियों ने अपने शरीर का नया रूप और खाने के नए तरीके विकसित करना शुरू कर दिया था. जीभ काटने की ये क्षमता कई अलग-अलग समूहों में समय-समय पर काफी विकसुत हुई जिसमें आज का ट्राउट और बोनफिश जैसी मछलियां शामिल है.
इस खोज से क्या फायदा मिला?
इस खोज को लेकर वैज्ञानिकों ने बताया कि, हमारी खोज से यह समझने में मदद मिली है कि एंड-डेवोनियन सामूहिक विलुप्ति के बाद मछलियां कैसे विकसित हुईं. उस समय कई प्रजातियां खत्म हो गई थीं. जीभ काटने वाली यहव क्षमता कई अलग-अलग मछली समूहों में समय-समय पर विकसित हुई. ये दिखाता है कि यह तरीका अलग-अलग जगहों पर खाने और जिंदा रहने में मदद करता है.