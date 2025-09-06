6G चिप की पहली झलक! इस छोटी चिप से इंटरनेट स्पीड होगी रॉकेट, जानें कब होगा लॉन्च?
Science Latest News: वैज्ञानिकों ने एक छोटी 6G चिप बनाई है जिसकी स्पीड देखकर उनका भी दिमाग घूम गया. यह स्पीड 5G की टॉप स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा थी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:24 AM IST
6G Chip: चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक 6G चिप का सैंपल बनाया है. यह चिप 100 GBPS से भी ज्यादा की इंटरनेट स्पीड दे सकती है. यह स्पीड 5G की सबसे ज्यादा स्पीड से करीब 20 गुना और आज की औसत स्पीड 500 गुना ज्यादा है. इस चिप को पेकिंद विश्वविद्यालय, हांगकांग यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है. इस चिप से जुड़ी सारी जानकारी हाल ही में नेचर मैगजीन में छपी है. इस खोज की सबसे खास बात यह है कि यह चिप बहुत ही छोटी है और इसका आकार सिर्फ 11x17 मिलीमीटर है.

ये चिप कैसे काम करती है?
इस छोटी चिप की खासियत है कि 0.5 गीगाहर्ट्ज से 115 गीगाहर्ट्ज तक के बड़े फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम कर सकती है. आमतौर पर इसके लिए कोई अलग-अलग कॉम्पोनेंट्स और रेडियो बैंड की जरूरत होती है. इसका राज एक इलेक्ट्रो-ऑप्टिक मॉड्यूलेटर में छिपा है जो रेडियो सिग्नल को आसानी से ऑप्टिकल सिग्नल में बदल देता है. इस तकनीक की मदद से चिप 6G जैसी तेज परफॉर्मेंस दे पाती है. 

यह भी पढ़ें: धरती से टकराया 'नरभक्षी' सौर तूफान; बिजली-सैटेलाइट पर पड़ा बुरा असर, स्पीड 21 लाख किमी/घंटे

क्या आ रही हैं मुश्किलें?
पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वांग जिंगजुन ने कहा, '6G को विकसित करन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है'. आगे उन्होंने कहा, जिस तरह से इंटरनेट से जुड़े डिवाइसों की मांग बढ़ रही है, अगली पीढ़ी के नेटवर्क को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का फायदा उठाना होगा. हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे मिलीमीटर वेव और टेराहार्ट्ज बहुत ज्यादा स्पीड देते हैं. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने बनाया 'जासूस बैक्टीरिया', हरी चमक से पकड़ में आएगा माइक्रोप्लास्टिक का जाल

इसे कैसे समझा जा सकता है?
इसकी तुलना में 5G नेटवर्क की सबसे ज्यादा स्पीड 10GBPS तक होती है. हालांकि, अमेरिका जैसे देशों में इसकी असल स्पीड 150 से 300 या फिर 80 से 100 MBPS ही रहती है. इसके उलट, नई 6G चिप दिखाती है कि यह इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है. इससे अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन वीडियो देखना, मेटावर्स से जुड़ एप्लिकेशन और AI-आधारित सेनाएं आसान हो जाएंगी जिनमें डाटा ज्यादा इस्तेमाल होता है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि, 6G नेटवर्क के 2030 से पहले आने की संभावना नहीं है. 

