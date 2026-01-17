Advertisement
अंटार्किटा की बर्फ में बनाया गया टाइम कैप्सूल, इसके पीछे क्या है वैज्ञानिकों का मास्टर प्लान?

अंटार्किटा की बर्फ में बनाया गया 'टाइम कैप्सूल', इसके पीछे क्या है वैज्ञानिकों का मास्टर प्लान?

Antarctica Glacier: धरती के ग्लेशियरों को तेजी से पिघलते हुए देख वैज्ञानिकों ने यूरोप के पहाड़ों से प्राचीन बर्फ के नमूने निकालकर अंटार्कटिका की एक खास गुफा में सुरक्षित रख दिए हैं. इसे वैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास का टाइम कैप्सूल नाम दिया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:38 AM IST
अंटार्किटा की बर्फ में बनाया गया 'टाइम कैप्सूल', इसके पीछे क्या है वैज्ञानिकों का मास्टर प्लान?

Time Capsule for Earth: वैज्ञानिकों ने यूरोप के पहाड़ों से बर्फ के कुछ बहुत पुराने नमूने जमा किए हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अंटार्कटिका भेज दिया है. वहां बर्फ की एक खास गुफा बनाई गई है जहां तापमान -52 डिग्री रहता है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. अंटार्कटिका में रखी यह बर्फ आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रहेगी जिससे भविष्य के वैज्ञानिक यह समझ पाएंगे कि पुराने समय में धरती का मौसम कैसा था. इससे आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिक धरती के जलवायु इतिहास के बारे में चर्चा कर सकेंगे. 

क्या है इस प्रोजक्ट का मकसद?
इस मिशन का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक थॉमस स्टॉकर का कहना है कि जो चीज हमेशा के लिए खत्म होने वाली है उसे बचाकर रखना पूरी इंसानियत के लिए एक कोशिश है. उनका मानना है कि ग्लेशियर पिघलने के कारण जो रिकॉर्ड मिट जाएंगे उसे यह प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा. इस बड़े प्रोजेक्ट को हकीकत बनने में 10 साल का समय लग गया. 

कैसा है यह बर्फीला तहखाना?
बर्फ के सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई जगह असल में विशाल गुफा है. यह गुफा करीब 35 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची है. इसे जमीन से करीब 10 मीटर नीचे ठोस बर्फ को खोदकर बनाया गया है. इस जगह का तापमान हमेशा की शून्य से बहुत नीचे बना रहता है. यहां पर मोंट ब्लैंक और ग्रैंड कंबाइन जैसे ऊंचे पहाड़ों से लाए गए बर्फ के आखिरी बक्सों को इस बर्फीले टाइम कैप्सूल में रखा गया है. 

आगे की क्यो योजना बना रहे हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिकों ने लक्ष्य रखा है कि दुनिया के अलग-अलग कोनों से पुरानी बर्फ जमा की जाए. आने वाले समय में वे एंडीज, हिमालय और ताजिकिस्तान जैसे ऊंचे पहाड़ों से बर्फ के नमूने लाएंगे. हाल ही में ताजिकिस्तान में वैज्ञानिकों ने बर्फ की गहराई से 105 मीटर लंबा एक टुकड़ा निकाला है जिसे इस संग्रह में जोड़ा जाएगा. 

इन बर्फ के टुकड़ों में क्या छिपा है?
बर्फ के ये टुकड़े किसी पुरानी डायरी की तरह है जिनके अंदर हजारों साल पुराने राज दबे हुए हैं जैसे- पुराने समय में मौसम कैसा था, उस वक्त धरती का तापमान कैसे था और कब और कहां बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में हजारों गेल्शियर पूरी तरह गायब हो जाएंगे. अगर ये पिघल गए तो इतिहास के अनमोल सबूत खत्म हो जाएंगे. 

समय के साथ वैज्ञानिकों की होड़
वैज्ञानिक इन बर्फ के नमूनों को बचाने के लिए समय के साथ रेस कर रहे हैं. उन्हें डर है कि नई तकनीकें आने से पहले ही ये बर्फ पिघल न जाए. अगर ये सैंपल बच गए तो भविष्य में नई तकनीकों की मदद से इनसे और भी ज्यादा कीमती जानकारियां मिल सकती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इन प्राकृतिक रिकॉर्ड्स को नहीं बचाया गया तो यह जानकारियां हमेशा के लिए मिट जाएंगे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

