वैज्ञानिकों ने बनाया 'जासूस बैक्टीरिया', हरी चमक से पकड़ में आएगा माइक्रोप्लास्टिक का जाल

Climate Change: हर साल 10 से 40 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण में मिल जाता है. अभी के तरीकों से इसे पूरी तरह से पहचानना मुश्किल है इसलिए माना जा रहा है कि 2040 तक यह संख्या और भी बढ़ जाएगी. लेकिन एक नई खोज इस प्रदूषण को पहचानने के तरीके को बदल सकती है. एसीएस सेंसर्स नामक एक पत्रिका में छपी एक रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एक जीवित सेंसर बनाया है जो सेंसर प्लास्टिक से जुड़ते ही एक हरी चमक(फ्लोरोसेंट सिग्नल)पैदा करता है. शोधकर्ताओं ने इस सेंसर को स्यूडोमोनास एरुगिनोसा नामक एक बैक्टीरिया से बनाया है जो आमतौर पर पर्यावरण में पाया जाता है.

कैसे नुकसान पहुंचाता है प्लास्टिक?

प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं पहले ही हमारे खाने पानी और हवा में मिल चुके हैं. ये 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और पर्यावरण और सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं. हालांकि एक बैक्टीरिया पी.एरुगिनोसा(P.aeruginosa)स्वाभाविक तौर से प्लास्टिक पर एक परत बना सकता है.

समस्या से बचने के लिए क्या बनाया गया?

यह ऐसा कीटाणु भी है जो त्वचा, फेफड़ों और खून में इंफेक्शन फैला सकता है. इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया के एक ऐसे स्ट्रेन को बदला है जो संक्रमण नहीं फैलाता. उन्होंने इसमें 2 जीन डाले हैं, इनमें से एक जीन माइक्रोप्लास्टिक के मिलते ही एक हरे रंग की चमक(फ्लोरोसेंट प्रोटीन)पैदा करता है.

कितना पाया गया माइक्रोप्लास्टिक?

इसके बाद इन बदले हुए बैक्टीरिया को समुद्री पानी के नमूनों में मिलाया गया. इन नमूमों को पहले ही साफ किया जा चुका था जिससे उनमें से जैविक कचरा हट जाए. बैक्टीरिया से निकली चमक के आधार पर पानी में 100 भाग प्रति मिलियन एक माइक्रोप्लास्टिक पाया गया. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की तकनीक ने यह पक्का किया कि इनमें से ज्यादातर कण जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक थे.

क्या सेंसर ने किया काम?

इस सेंसर ने पारंपरिक प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दोनों को सफलतापूर्वक पहचाना. वैज्ञानिक चुआ ने बताया, एक तेज जांच डिवाइस की तरह काम करके यह सेंसर बड़े पैमाने पर निगरानी के तरीकों को बदल सकता है और उन जगहों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां प्रदूषण ज्यादा है.