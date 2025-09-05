वैज्ञानिकों ने बनाया 'जासूस बैक्टीरिया', हरी चमक से पकड़ में आएगा माइक्रोप्लास्टिक का जाल
Advertisement
trendingNow12909904
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने बनाया 'जासूस बैक्टीरिया', हरी चमक से पकड़ में आएगा माइक्रोप्लास्टिक का जाल

Microplastics: हर साल लगभग 10 से 40 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण में मिलता है. अभी के हिसाब से यह माना जा रहा हैकि 2040 तक यह संख्या और बढ़ जाएगी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने बनाया 'जासूस बैक्टीरिया', हरी चमक से पकड़ में आएगा माइक्रोप्लास्टिक का जाल

Climate Change: हर साल 10 से 40 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण में मिल जाता है. अभी के तरीकों से इसे पूरी तरह से पहचानना मुश्किल है इसलिए माना जा रहा है कि 2040 तक यह संख्या और भी बढ़ जाएगी. लेकिन एक नई खोज इस प्रदूषण को पहचानने के तरीके को बदल सकती है. एसीएस सेंसर्स नामक एक पत्रिका में छपी एक रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एक जीवित सेंसर बनाया है जो सेंसर प्लास्टिक से जुड़ते ही एक हरी चमक(फ्लोरोसेंट सिग्नल)पैदा करता है. शोधकर्ताओं ने इस सेंसर को स्यूडोमोनास एरुगिनोसा नामक एक बैक्टीरिया से बनाया है जो आमतौर पर पर्यावरण में पाया जाता है.

कैसे नुकसान पहुंचाता है प्लास्टिक?
प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं पहले ही हमारे खाने पानी और हवा में मिल चुके हैं. ये 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और पर्यावरण और सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं. हालांकि एक बैक्टीरिया पी.एरुगिनोसा(P.aeruginosa)स्वाभाविक तौर से प्लास्टिक पर एक परत बना सकता है. 

यह भी पढ़ें: 20 साल पहले मिलेगा अल्जाइमर का सुराग...आंखें बताएंगी दिमाग का हाल, चूहों पर रिसर्च से खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

समस्या से बचने के लिए क्या बनाया गया?
यह ऐसा कीटाणु भी है जो त्वचा, फेफड़ों और खून में इंफेक्शन फैला सकता है. इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया के एक ऐसे स्ट्रेन को बदला है जो संक्रमण नहीं फैलाता. उन्होंने इसमें 2 जीन डाले हैं, इनमें से एक जीन माइक्रोप्लास्टिक के मिलते ही एक हरे रंग की चमक(फ्लोरोसेंट प्रोटीन)पैदा करता है. 

कितना पाया गया माइक्रोप्लास्टिक?
इसके बाद इन बदले हुए बैक्टीरिया को समुद्री पानी के नमूनों में मिलाया गया. इन नमूमों को पहले ही साफ किया जा चुका था जिससे उनमें से जैविक कचरा हट जाए. बैक्टीरिया से निकली चमक के आधार पर पानी में 100 भाग प्रति मिलियन एक माइक्रोप्लास्टिक पाया गया. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की तकनीक ने यह पक्का किया कि इनमें से ज्यादातर कण जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक थे.

यह भी पढ़ें: तुर्की में कब्र से मिली 2,100 साल पुरानी 'देवता की मूर्ति'! वैज्ञानिकों बता रहे अब तक की सबसे बड़ी खोज

क्या सेंसर ने किया काम?
इस सेंसर ने पारंपरिक प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दोनों को सफलतापूर्वक पहचाना. वैज्ञानिक चुआ ने बताया, एक तेज जांच डिवाइस की तरह काम करके यह सेंसर बड़े पैमाने पर निगरानी के तरीकों को बदल सकता है और उन जगहों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां प्रदूषण ज्यादा है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

microplastic side effectsdanger microplastics

Trending news

JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना महमूद मदनी ने क्यों की मोहन भागवत
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना महमूद मदनी ने क्यों की मोहन भागवत
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
;