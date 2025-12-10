Black Death: कैसे शुरू हुई थी इंसानी इतिहास की सबसे भयानक महामारी, जिससे मिट गई थी यूरोप की 60% आबादी

Science News Latest: पहले होने वाले अज्ञात ज्वालामुखी विस्फोटों ने ऐसी घटनाओं को शुरू किया होगा जिसके कारण ब्लैक डेथ यूरोप तक पहुंची. काली मौत इंसानी इतिहास की सबसे विनाशकारी महामारी में से एक थी. 14वीं शताब्दी के मिडिल में यूरोप के कुछ हिस्सों में ब्लैक डेथ (Bubonic Plague) के फैलने से लाखों लोग मारे गए और कुछ इलाकों की 60 प्रतिशत तक आबादी नष्ट हो गई थी. वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच लंबे समय से बहल चल रही थी कि यह प्लेग यूरोप तक कैसे पहुंचा और इतने बड़े लेवल पर क्यों फैला?

कैसे फैला ये प्लेग?

पेड़ के छल्लों की स्टडी कर रहे 2 शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ज्वालामुखी विस्फोट ही वह पहला कारण हो सकता है जिसके कारण Black Death फैला. इन दोनों ने स्पेन में पाइरेनीज पर्वत श्रृंखला से लिए गए पेड़ के छल्लों की जांच की. इसमें उन्होंने यह पक्का किया कि 1345 से 1347 तक दक्षिणी यूरोप में गर्मी के मौसम असामान्य रूप से ठंडे और नम थे.

यह भी पढ़ें: अफ्रीका में भूख से मरे 60,000 पेंग्विन...इंसानों की इस गलती ने छिनी इतनी जिंदगियां, वैज्ञानिकों की चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे रुकी सूरज की रोशनी?

वैज्ञानिकों ने मौसम संबंधी जानकारी की तुलना उस समय के लिखे गए विवरणों से की. उन्होंने दिखाया कि शायद तापमान में गिरावट इसलिए आई क्योंकि 1345 में एक या ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद सूरज की रोशनी कम हो गई. इस जलवायु परिवर्तन के कारण फसलें बर्बाद हो गईं जिससे लोगों के लिए भोजन की कमी हो गई और अकाल शुरू हो गया.

व्यापार बना बड़ी तबाही की वजह

जर्मनी के लाइनबिज इंस्टीट्यूट के इतिहासकार मार्टिन बॉच ने कहा कि किस्मत से ताकतवर इतालवी नगर राज्यों ने भूमध्य सागर और काला सागर के पार लंबी दूरी के व्यापार मार्ग बना लिए थे. इस कारण वे भूखमरी को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रणाली शुरू करने में कामयाब रहे. लेकिन आखिरकार अनजाने में यहीं व्यापार मार्ग कहीं ज्यादा बड़ी तबाही की वजह बनेंगे.

कितने लोगों की मौत?

वेनिस, जेनोआ और पीसा जैसे नगर राज्यों में अनाज, जहाजों द्वारा मध्य एशिया के गोल्डन होर्डे से लाया जाता था. माना जाता है कि प्लेग सबसे पहले उसी क्षेत्र में शुरु हुआ था. पिछले शोधों से पता चला है कि अनाज से भरे ये जहाज अपने साथ चूहे जिन पर ऐसे पिस्सू (Fleas) थे जो येरसिनिया पेस्टिस नाम के जीवाणु से संक्रमित थे. यहीं Black Death का कारण बनता है और अनुमान है कि अगले 6 सालों में लगभग 25 से 30 मिलियन लोगों की मौत होगी.

यह भी पढ़ें: मिस्र की 4600 साल पुरानी मिस्ट्री सॉल्व! वैज्ञानिकों ने खोजा वो तरीका जिसने बनाए विशाल पिरामिड

भविष्य के लिए चेतावनी

ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उल्प ब्यून्टजेन ने कहा, ब्लैक डेथ में योगदान देने वाले कारणों का एक साथ आना भले ही दुर्लभ लगता हो लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के उभरने और वैश्वीकृत दुनिया में महामारी बनने की संभावना बढ़ जाती है. यह पूरी स्टडी कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित हुई है.