समुद्र के नीचे छिपी है 'मौत की मशीन', डूम्सडे ग्लशियर की लहरों ने उड़ाई वैज्ञानिकों की नींद

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. जब इस ग्लेशियर के विशाल बर्फ के टूटकर समुद्र में गिरते हैं तो पानी के अंदर भयानक हचलच मचती है. इससे 30 से लेकर 300 फीट से भी ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें उठती हैं. अभी तक सिर्फ ऊपर से बर्फ गिरते हुए देखा जा सकता था लेकिन अब पता चला है कि पानी के नीचे सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं. समुद्र वैज्ञानिक डॉ. एलेक्स ब्रेयरली के अनुसार, ये विशाल लहरें समुद्र के गहरे ठंडे पानी को ऊपर की सतह वाले पानी के साथ मिला देती है.

पानी के नीचे ड्रोन से जासूसी

वैज्ञानिक पानी के भीतर चलने वाले खास ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये ड्रोन ग्लेशियर के उस हिस्से तक जा रहे हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सकते. जब इस ग्लेशियर के बर्फ के पहाड़ टूटते हैं तो पानी के अंदर सुनामी आती है. ये सुनामी लहरें समुद्र के नीचे के ठंडे और गर्म पानी को आपस में बहुत तेदी से मिला रही हैं.

क्या है इससे होने वाला खतरा?

समुद्र में जब ये लहरें उठती हैं तो नीचे का गहरा और गर्म पानी तेजी से ऊपर की सतहर पर आ जाता है. यह गर्म पानी ग्लेशियर के निचले हिस्से और आसपास जमी समुद्री बर्फ से टकराता है. पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि बर्फ धीरे पिघल रही है लेकिन इस गर्म पानी के टकराने की वजह से अब बर्फ उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पिघलने लगी है.

क्यों है यह इतना खतरनाक?

थ्वाइट्स ग्लेशियर दुनिया के समुद्र तटीय इलाकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है. अगर यह ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाता है तो दुनिया भर के समुद्रों का स्तर 2 फीट तक बढ़ सकता है. यह ग्लेशियर अंटार्कटिका की बाकी बर्फ के लिए एक दीवार की तरह है. अगर यह टूटा तो बाकी बर्फ भी तेजी से पिघलने लगेगी जिससे समुद्र का स्तर 10 फीट तक बढ़ सकता है. इससे दुनिया के कई बड़े शहर डूब सकते हैं.

वैज्ञानिक इसकी जांच कैसे कर रहे हैं?

वैज्ञानिक पानी के अंगर चलने वाले टॉरपीडो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये ड्रोन बर्फ टूटने से पैदा होने वाली लहरों को गहराई में जाकर मापते हैं. पानी के नीचे उठने वाली Invisible Tsunami जलवायु परिवर्तन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वैज्ञानिकों ने अभी खोजा है. ये लहरें समुद्र का जलस्तर बढ़ाने की रफ्तार को और तेज कर रही हैं.