जब 'बर्फ का गोला' बन गई थी हमारी पृथ्वी, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला धरती का सबसे बड़ा रहस्य

Snowball Earth: स्कॉटलैंड के दूरदराज द्वीपों, जिन्हें गरवेलाच (Garvellachs) कहा जाता है, में छिपे पत्थर एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 71 करोड़ साल पहले हमारी धरती पूरी तरह बर्फ से ढक गई थी. ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा (Equaotr) तक पूरी पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई थी. इसे ही वैज्ञानिक भाषा में स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है.

क्या थी पुरानी थ्योरी?

पुराने समय में वैज्ञानिकों को लगता था कि अगर धरती एक बार पूरी तरह बर्फ से ढंक गई थी तो वह कभी वापस गर्म नहीं हो सकती. साथ ही, यह माना जाता था कि ऐसी भयानक ठंड में जीवन खत्म हो गया होगा. लेकिन स्कॉटलैंड के इन पत्थरों में इसके सबूत मिले हैं कि धरती ने केवल 2 बार ऐसी बर्फ से ढकी थी बल्कि जीवन भी इस दौरान बचा रहा.

क्या है कैम्ब्रियन धमाका?

वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से यह रहस्य था कि अचानक धरती पर इतने जटिल और अलग-अलग तरह के जीव कहां से आए? इसे डार्विन का संशय भी कहा जाता है जिसके मुताबिक, इसी भयानक ठंड ने जीवन को जटिल बनने पर मजबूक किया. अगर स्नोबॉल अर्थ नहीं होती तो आज शायद इंसान भी नहीं होते.

क्यों बर्फ का गोला बनी थी धरती?

वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय धरती के महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे. जब ये महाद्वीप टूटने लगे तो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे और इनसे निकली लावा चट्टानों ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना शुरू कर दिया जिससे धरती ठंडी होती चली गई और अंत में जम गई.

बर्फ के बीच कैसे बचा जीवन?

इतनी ठंड में भी जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. बर्फ की ऊपरी परतों में क्रायोकोनाइट होल जैसे नखलिस्तान बन गए थे जहां कुछ शैवाल और छोटे जीव जिंदा रहे. इस रिसर्च की सबसे जरूरी बात है कि इस कठोर वातावरण ने कोशिकाओं (Cells) को आपस में मिलकर काम करना सिखाया. जब स्थितियां खराब होती हैं तो जीवित रहने के लिए जीवों को एक-दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है.

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ जमने और पिघलने के दौरान ऑक्सीजन का स्तर बदला जिससे जटिल अंगों वाले जानवरों का विकास संभव हुआ. जैसे स्लाइम मोल्ड नाम के जीव मुश्किल समय में एक साथ जुड़कर काम करते हैं जिससे आगे चलकर मल्टीसेलुलर जीवन और जानवरों का जन्म हुआ.

इससे क्या जानकारी मिलती है?

70 करोड़ साल पहले जब धरती पूरी तरह बर्फ से जम गई थी तो वह कोई बुरी घटना नहीं थी. करीब 63 करोड़ साल पहले जब बर्फ पिघली तो समुद्र बढ़ गए और दुनिया फिर से गर्म होने लगी. इस नई और बदली दुनिया में सिर्फ वे ही जीव जिंदा रह पाए जो खुद को बदलने में कामयाब रहे और पहले से ज्यादा विकसित हुए. इसी संघर्ष और बदलाव की वजह से आगे चलकर जानवरों और इंसानों के पैदा होने का रास्ता साफ हुआ.