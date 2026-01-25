कैसे बने मिस्र के पिरामिड? वैज्ञानिकों ने खोज निकाली 60 टन का पत्थर उठाने वाली वो तकनीक!

Egypt Pyramid: मिस्र के विशाल पिरामिड कैसे बने यह रहस्य दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है. अब एक नई रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पिरामिड बनाने के लिए पुली घिरनी और काउंटरवेट वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा. इस तरीके से भारी पत्थरों को ऊपर खींचना बहुत आसान हो गया होगा जिससे पिरामिड इतनी जल्दी और इतनी ऊंचाई तक बन सके. डॉ. साइमन एंड्रियास श्यूरिंग और उनकी टीम ने पिरामिडों की बनावट और पत्थरों को तराशने के तरीके का गहराई से अध्ययन किया.

कितने पत्थरों से बना है ग्रेट पिरामिड?

मिस्र का ग्रेट पिरामिड दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक है. पिरामिड को बनाने में 23 लाख चूना पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जीसमें सबसे छोटा पत्थर करीब 2,000 किलो और सबसे बड़े पत्थर का वजन तकरीबन 60,000 किसा से ज्यादा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे बनाने में 20 साल लगे होंगे. इसका मतलब है कि मजदूरों ने हर एक मिनट में एक पत्थर सेट किया होगा.

कैसे काम करती थी यह तकनीक?

वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के अंदर ढलान वाले रास्ते बनाए गए थे. इन रास्तों पर भारी वजन वाली मशीनें (Counterweights) लगी थीं. इसमें जब एक भारी वजन नीचे आता था तो वह पुली के जरिए दूसरे भारी पत्थर को ऊपर खींच लेता था. यह बिल्कुल आज की लिफ्ट की तरह काम करता था. इससे मजदूरों की ताकत बची और पत्थरों को बहुत ऊंचाई तक सटीकता से पहुंचाया जा सका.

इस जांच से क्या साबित हुआ?

अगर यह बात सच है तो इसका मतलब है कि पिरामिड को नीचे से ऊपर की तरफ एक-एक परत बिछाकर नहीं बनाया गया. बल्कि, इसे अंदर से शुरू किया गया और पुली सिस्टम की मदद से धीरे-धीरे बाहर और ऊपर की तरफ फैलाया गया. पिरामिड के अंदर जो ऊंचे रास्ते और गलियारे मिले हैं वैज्ञानिक उसे कोई आम रास्ता नहीं मान रहे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये असल में भारी पत्थर खींचने वाले रैंप थे.