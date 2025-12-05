Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

शुक्र ग्रह की तूफानी हवाओं की मिस्ट्री सॉल्व, सूरज की गर्मी है 'सुपररोटेशन' की असली वजह!

Solar Storms: नए शोध से पता चला है कि शुक्र ग्रह पर जो तेज हवाएं चलती हैं जिसकी मुख्य वजह है सूरज की गर्मी से पैदा होने वाला रोज का ज्वार भाटा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:28 PM IST
शुक्र ग्रह की तूफानी हवाओं की मिस्ट्री सॉल्व, सूरज की गर्मी है 'सुपररोटेशन' की असली वजह!

Science News in Hindi: कल्पना कीजिए की हवाएं श्रेणी 5 के तूफान से भी ज्यादा तेज चल रही हैं जिनकी रफ्तार 100 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा है. ये हवाएं पूरे ग्रह के चारों ओर बिना रुके चक्कर लगाती रहती हैं. स्पेस डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार अगर यह धरती पर हो तो सब कुछ बर्बाद कर देगा लेकिन शुक्र ग्रह पर यह रोज की बात है. शुक्र ग्रह पर बादलों के स्तर पर वहां का वायुमंडल लगभग उतनी ही रफ्तार से घूमता है जितनी तेजी से ग्रह की जमीन घूमती है. 

क्या होता है सुपररोटेशन?
पहले के शोध यह समझने की कोशिश करते रहे हैं कि शुक्र का वायुमंडल इतनी तेजी से क्यों घूमता है. लेकिन इसके सही कारणों को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता था. अब लाई और उनके साथियों के नए अध्ययन से पता चला है कि सूरज की गर्मी से पैदा होने वाला रोज का वायुमंडलीय ज्वार-भाटा (Atmospheric Tides Cycle) शुक्र की तेज हवाओं में सोचे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 

यह भी पढ़ें: अगर मौत के बाद शरीर मरने से ही मना कर दे तो...वैज्ञानिकों ने खोजा 'थर्ड स्टेट', ना जिंदा-ना मुर्दा

सुपररोटेशन की खासियत
सुपररोटेशन उन पथरीले ग्रहों पर बहुत ही आम है जो अपने तारों के चारों ओर घूमते हैं और बहुत धीरे-धीरे घूमते हैं. शुक्र ग्रह या Venus को अपना एक चक्कर पूरा करने में धरती के 243 दिन का समय लगता है. हालांकि, इसका वायुमंडल पूरे ग्रह का चक्कर सिर्फ 4 पृथ्वी दिनों में ही पूरा कर लेता है.

कैसे हुई ये रिसर्च?
शुक्र के इतनी तेजी से घूमते वायुमंडल को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने डाटा का विश्लेषण किया. उन्होंने 2006 से 2022 के बीच का डेटा लिया जो 2 अलग-अलग अंतरिक्ष यानों से मिला था. इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस (Venus Express) और जापान एयरोस्पेस एजेंसी का अकात्सुकी (Akatsuki). इन दोनों सैटेलाइट्स ने रेडियो तरंगों के झुकाव को मापकर शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन किया. 

यह भी पढ़ें: मिस्र में मिली 3500 साल पुरानी 'बुक ऑफ द डेड', वैज्ञानिकों ने इसे बताया- अगले जीवन का गाइ़ड मैप

क्या है इन हवाओं की असली वजह?
नए शोध से पता चला है कि सूरज की गर्मी से पैदा होने वाला रोज का ज्वार भाटा (Tides) शुक्र ग्रह पर बहुत तेज हवाओं के चलने का सबसे बड़ा कारण है. इन ज्वारीय तरंगों को समझने से वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि, शुक्र का वायुमंडल इतनी तेजी से क्यों घूमता है जबकि ग्रह खुद बहुत धीमी गति से घूमता है. 

