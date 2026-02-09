Advertisement
Hindi Newsविज्ञानधरती पर जीवन की शुरुआत की कहानी में बड़ा ट्विस्ट! वैज्ञानिकों ने बदली सालों पुरानी थ्योरी

धरती पर जीवन की शुरुआत की कहानी में बड़ा ट्विस्ट! वैज्ञानिकों ने बदली सालों पुरानी थ्योरी

How Life Began on Earth: वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई जिसे लेकर नई थ्योरी सामने आ रही हैं. नई रिसर्च से पता चला है कि जीवन के लिए जरूरी अमीनो एसिड वैसी तरतीब से नहीं बने जैसा हम पहले सोचते थे.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:40 AM IST
धरती पर जीवन की शुरुआत की कहानी में बड़ा ट्विस्ट! वैज्ञानिकों ने बदली सालों पुरानी थ्योरी

Sciecne News: एरिजोना यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च ने जीवन की शुरुआत को लेकर पुरानी मान्यताओं को बदल दिया है. वैज्ञानिकों का अब तक का मानना था कि जीवन के लिए जरूरी अमीनो एसिड एक खास और तय तरीके से बने थे. लेकिन नई खोज कहती है कि यह पुरानी सोच गलत हो सकती है. वैज्ञानिक सोचते थे कि सबसे पहले वे अमीनो एसिड की अहमियत को समझने में गलती की थी. जीवन की शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी पहले समझी जाती थी.

रिसर्च में क्या खास मिला?
जोआना मासेल और सॉसन वेहबी की अगुवाई में हुई इस नई रिसर्च ने पुरानी बातों को पूरी तरह बदल दिया है. वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था कि अमीनो एसिड एक खास लाइन या तरीके से बने थे लेकिन यह सच नहीं है. इनका बनना उतना सीधा नहीं था जितना पहले माना जाता था.

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका में 'पाताल' की खोज? बर्फ के नीचे दिखीं डरावनी आकृतियां, अचानक गायब हो गई सबमरीन
 
कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?
रिसर्च टीम ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेटा की मदद से 4 अरब साल पुरानी प्रोटीन की बनावट की जांच की. ये वही शुरुआती कण हैं जिनसे धरती के हर जीव की शुरुआत हुई. पहले माना जाता था कि पूरी दुनिया में एक जैसे माहौल में जीवन शुरु हुआ. लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अलग-अलग अमीनो एसिड धरती के अलग-अलग हिस्सों और अलग-अलग वातावरण में पैदा हुए होंगे. 

रिसर्च में क्या सामने आया?
इस रिसर्च की सबसे हैरान करने वाली बात ट्रिप्टोफैन (Tryptophan) नाम के अमीनो एसिड को लेकर है. वैज्ञानिक मानते थे कि ट्रिप्टोफैन सबसे आखिर में बनने वाला अमीनो एसिड था यानी जीवन की शुरुआत के बहुत बाद में इसकी एंट्री हुई. रिसर्च में पाया गया कि यह अमीनो एसिड लूका यानी हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों के समय से ही काफी ज्यादा मौजूद था. 

नई रिसर्च में क्या सामने आया?
शुरुआती समय में जीवन का जेनेटिक कोड आज के मुकाबले कहीं ज्यादा अलग रहा होगा. उस समय अणुओं (Molecules) के बीच एक तरह की होड़ मची हुई थी. अलग-अलग प्रणालियां विकास को अलग-अलग दिशाओं में ले जाने की कोशिश कर रही थीं. यह वजह है कि ट्रिप्टोफैन जैसे कुछ अमीनो एसिड उम्मीद से बहुत पहले ही बन गए थे. 

यह भी पढ़ें: जापान की नदियों में 'विशालकाय शिकारी' का आतंक, 1.5 मीटर लंबा किलर मचा रहा है तबाही

इस जानकारी से क्या फायदा होगा?
अगर धरती पर जीवन एक ही जगह के बजाय अलग-अलग माहौल में शुरु हो सकता था तो अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर भी ऐसा होना मुमकिन है. अब वैज्ञानिकों को यह समझ आ गया है कि जीवन के लिए सिर्फ एक खास तरह की जगह जरूरत नहीं है. इससे सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर जीवन ढूंढना अब पहले से ज्यादा आसान और संभव लगने लगा है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

