Advertisement
trendingNow13103268
Hindi Newsविज्ञानBermuda Triangle: न पहाड़ है न ज्वालामुखी, फिर बरमूडा ट्रायंगल के पास कैसे बना यह रहस्यमयी द्वीप?

Bermuda Triangle: न पहाड़ है न ज्वालामुखी, फिर बरमूडा ट्रायंगल के पास कैसे बना यह रहस्यमयी द्वीप?

Atlantic Ocean: अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच अकेला खड़ा बरमूडा द्वीप वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से पहेली रहा है. नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने आखिरकार इसका पता लगा लिया है कि आखिर ये वहां आया कैसे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bermuda Triangle: न पहाड़ है न ज्वालामुखी, फिर बरमूडा ट्रायंगल के पास कैसे बना यह रहस्यमयी द्वीप?

Bermuda Triangle Mystery: अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच बरमूडा द्वीप वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है. आमतौर पर द्वीप पर या तो पहाड़ों की श्रंखला पर होते हैं या फिर ज्वालामुखी के ऊपर. लेकिन बरमूडा के साथ ऐसा कुछ नहीं है. वह समुद्र के बीच में अकेला खड़ा है और वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे आया. वैज्ञानिकों ने जिंक और कार्बन की मदद से एक रिसर्च की है जिससे पता चला है कि बरमूडा का जन्म समुद्र के तल की साधारण मिट्टी से नहीं हुआ है बल्कि एक पुरानी प्रक्रिया का नतीजा है. 

वैज्ञानिकों ने क्या की है जांच?
धरती के अंदर मौजूद कार्बन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से पत्थर आसानी से पिघलाकर लावा बन जाते हैं. कार्बन यह भी बताता है कि धरती के अंदर का हिस्सा पहले कहां था. वैज्ञानिकों ने जिंक का इस्तेमाल एक जासूस की तरह किया जिससे पता लगाया जा सकता है कि कार्बन कहां से आया है. अगर कार्बन समुद्र की गहराई में दबे पुराने चूना पत्थर से आता है तो जिंक का निशान अलग होता है. 

यह भी पढ़ें: Elon Musk का यू-टर्न...क्या टल गया मंगल का प्लान? अब चांद पर बनाना चाहते हैं 'सेल्फ ग्रोइंग सिटी'

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?
वैज्ञानिकों ने वहां के लावे के अलग-अलग नमूनों को देखा जिसमें कुछ लावे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी तो कुछ बिल्कुल सामान्य पत्थरों जैसे थे. उन्होंने इन चट्टानों में जिंक के साथ-साथ लेड और स्ट्रोंटियम जैसी धातुओं की बारीकी से जांच की. ये धातुएं इन चट्टानों के लिए किसी मेमोरी कार्ड की तरह है. 

जांच से क्या साबित हुआ?
पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि समुद्र के तम में जमा पुराना चूना पत्थर गहराई में जाकर पिघला और उसी से बरमूडा बना. अगर ऐसा होता तो चट्टानों में जिंक का स्तर बहुत ज्यादा मिलता लेकिन जांच की गई तो जिंक का लेवल सामान्य था. इस जांच से साफ हो गया कि बरमूडा के बनने की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी सोची गई थी. 

कैसे बना है बरमू़डा?
बरमूडा में कार्बन तो मिला लेकिन वह सीधे रास्ते से नहीं आया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कार्बन करोड़ों साल पहले के तरल पदार्थों से आया है. जब करोड़ों साल पहले धरती के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तब समुद्र की कुछ बड़ी प्लेटें धरती के अंदर धंस गई थीं. उसी समय खास तरल पदार्थ बना था. 

बिना तेज गर्मी के कैसे पिघली चट्टानें?
आमतौर पर चट्टानों को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है. लेकिन बरमूडा के नीचे मौजूद कार्बन ने कमाल कर दिया. कार्बन ने चट्टानों के पिघलने का तापमान कम कर दिया जिससे वे कम गर्मी में भी पिघलकर लावा बन गईं. करोड़ों साल पहले जब धरती की बड़ी प्लेटें हिलीं तो उस मामूली हलचल ने ही इस कार्बन वाली चट्टान को पिघला दिया. इसी लावे से बरमूडा का जन्म हुआ. 

यह भी पढ़ें: 2026 Winter Olympics: अंतरिक्ष से कैसा दिखता है ओलंपिक का बर्फीला मैदान? ESA सैटेलाइट ने कैद की तस्वीरें

जिंक ने क्या बताया?
जिंक ने एक जासूस की तरह किया और बताया कि Bermuda का लावा ऊपर आते समय प्राकृतिक रूप से बदलता गया, न कि किसी बाहरी कचरे या पुरानी चट्टानों से बना है. बरमूडा कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है और उस हलचल की नतीजा है जो तब शुरू हुई जह दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे. 

 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

bermuda triangle

Trending news

चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, भारी हंगामे के कारण सदन 12 बजे तक स्थगित
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, भारी हंगामे के कारण सदन 12 बजे तक स्थगित
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
Indian Army news
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा