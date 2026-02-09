Bermuda Triangle: न पहाड़ है न ज्वालामुखी, फिर बरमूडा ट्रायंगल के पास कैसे बना यह रहस्यमयी द्वीप?

Bermuda Triangle Mystery: अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच बरमूडा द्वीप वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है. आमतौर पर द्वीप पर या तो पहाड़ों की श्रंखला पर होते हैं या फिर ज्वालामुखी के ऊपर. लेकिन बरमूडा के साथ ऐसा कुछ नहीं है. वह समुद्र के बीच में अकेला खड़ा है और वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे आया. वैज्ञानिकों ने जिंक और कार्बन की मदद से एक रिसर्च की है जिससे पता चला है कि बरमूडा का जन्म समुद्र के तल की साधारण मिट्टी से नहीं हुआ है बल्कि एक पुरानी प्रक्रिया का नतीजा है.

वैज्ञानिकों ने क्या की है जांच?

धरती के अंदर मौजूद कार्बन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से पत्थर आसानी से पिघलाकर लावा बन जाते हैं. कार्बन यह भी बताता है कि धरती के अंदर का हिस्सा पहले कहां था. वैज्ञानिकों ने जिंक का इस्तेमाल एक जासूस की तरह किया जिससे पता लगाया जा सकता है कि कार्बन कहां से आया है. अगर कार्बन समुद्र की गहराई में दबे पुराने चूना पत्थर से आता है तो जिंक का निशान अलग होता है.

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?

वैज्ञानिकों ने वहां के लावे के अलग-अलग नमूनों को देखा जिसमें कुछ लावे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी तो कुछ बिल्कुल सामान्य पत्थरों जैसे थे. उन्होंने इन चट्टानों में जिंक के साथ-साथ लेड और स्ट्रोंटियम जैसी धातुओं की बारीकी से जांच की. ये धातुएं इन चट्टानों के लिए किसी मेमोरी कार्ड की तरह है.

जांच से क्या साबित हुआ?

पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि समुद्र के तम में जमा पुराना चूना पत्थर गहराई में जाकर पिघला और उसी से बरमूडा बना. अगर ऐसा होता तो चट्टानों में जिंक का स्तर बहुत ज्यादा मिलता लेकिन जांच की गई तो जिंक का लेवल सामान्य था. इस जांच से साफ हो गया कि बरमूडा के बनने की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी सोची गई थी.

कैसे बना है बरमू़डा?

बरमूडा में कार्बन तो मिला लेकिन वह सीधे रास्ते से नहीं आया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कार्बन करोड़ों साल पहले के तरल पदार्थों से आया है. जब करोड़ों साल पहले धरती के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तब समुद्र की कुछ बड़ी प्लेटें धरती के अंदर धंस गई थीं. उसी समय खास तरल पदार्थ बना था.

बिना तेज गर्मी के कैसे पिघली चट्टानें?

आमतौर पर चट्टानों को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है. लेकिन बरमूडा के नीचे मौजूद कार्बन ने कमाल कर दिया. कार्बन ने चट्टानों के पिघलने का तापमान कम कर दिया जिससे वे कम गर्मी में भी पिघलकर लावा बन गईं. करोड़ों साल पहले जब धरती की बड़ी प्लेटें हिलीं तो उस मामूली हलचल ने ही इस कार्बन वाली चट्टान को पिघला दिया. इसी लावे से बरमूडा का जन्म हुआ.

जिंक ने क्या बताया?

जिंक ने एक जासूस की तरह किया और बताया कि Bermuda का लावा ऊपर आते समय प्राकृतिक रूप से बदलता गया, न कि किसी बाहरी कचरे या पुरानी चट्टानों से बना है. बरमूडा कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है और उस हलचल की नतीजा है जो तब शुरू हुई जह दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे.