ISS पर वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर का नया इलाज, अब 2 मिनट में पूरी होगी दो घंटे की ट्रीटमेंट

Science News: कैंसर के इलाज को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. एक कंपनी ने ISS पर रिसर्च करके कैंसर की एक दवा का नया और आसान वर्जन तैयार कर लिया है. पहले इस दवा को मरीज के शरीर में चढ़ाने में 2 घंटे का समय लगता था जो अब 2 मिनट के एक इंजेक्शन से हो जाएगा.
Cancer Treatment: कैंसर के इलाज को लेकर वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है. NASA और मर्क कंपनी ने मिलकर ISS पर एक खास रिसर्च की है. अंतरिक्ष में खिंचाव कम होने के कारण दवा के कण यानी क्रिस्टल बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं. इसी वजह से कैंसर की एक मशहूर दवा का नया और बेहतर रूप तैयार किया जा सका. पहले इस दवा को ड्रिप के जरिए शरीर में पहुंचाने में 2 घंटे लगते थे लेकिन अब इस नई रिसर्च की मदद से इसका इंजेक्शन तैयार किया गया है जिसे लगाने में सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय लगेगा. इसे FDA ने मंजूरी दे दी है.
पहले और अब की दवा में क्या अंतर है?
पहले मरीज को दवा लेने के लिए बार-बार क्लिनिक जाना पड़ता था और दवा को नस के जरिए (IV ड्रिप) शरीर में पहुंचाया जाता था जिसमें 1 से 2 घंटे लगते थे. लेकिन अब ड्रिप की जरुरत नहीं है, बस त्वचा के नीचे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाना होगा जिसमें 1 से 2 मिनट ही लगेंगे. इस इंजेक्शन को हर 3 हफ्ते में एक बार लगवाना होता है जिसे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
स्पेस स्टेशन में कैसे हुई रिसर्च?
अंतरिक्ष में ग्रैविटी बहुत कम होता है जिसे वैज्ञानिक माइक्रोग्रैविटी कहते हैं. वहां दवा बनाना धरती के मुकाबले ज्यादा आसान होता है. धरती पर ग्रैविटी की वजह से जब किसी दवा के कण या क्रिस्टल बनते हैं तो वो छोटे रह जाते हैं, असमान बनते हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती. स्पेस में खिंचाव कम होने से क्रिस्टल बड़े और साफ बनने लगे जिससे वैज्ञानिकों को जानने में मदद मिली कि दवा शरीर पर कैसे काम करेगी.
क्या होगा इस स्पेस रिसर्च का फायदा?
धरकी पर दवाओं को और भी तेजी से और अच्छे तरीके से बनाया जा सकेगा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज अब पहले से ज्यादा आसान और असरदार होगा. साथ ही, इससे यह भी समझने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा और मंगल जैसे लंबे मिशनों पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ कैसे रखा जाए. NASA का कहना है कि, अंतरिक्ष में होने वाली रिसर्च का फायदा सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को नहीं धरती पर रहने वाले करोड़ों लोगों को भी मिलता है.