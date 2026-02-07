बिना युद्ध, बिना हमला...कैसे रातों-रात वीरान हो गया सोने जैसा चमकता यह शहर? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा

Advertisement
Archaeology News: ब्लैक सी के पास एक पुरानी और भूली हुई कब्र मिली है. इस कब्र के अंदर दुनिया का सबसे पहले तराशा हुआ सोना छिपा था. इसके साथ ही यहां ऐसे सुराग मिले हैं जो यूरोप के पहले शासक वर्ग के बनने और उनके खत्म होने की डरावनी कहानी बताते हैं.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:21 AM IST
6500 Year Old Gold: बुल्गारिया में काला सागर के किनारे 1972 में कुछ मजदूर एक फैक्ट्री का काम कर रहे थे. काम के दौरान उन्हें वहां अचानक कुछ पुरानी कब्रे मिलीं. जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि यह 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है जिसे वर्ना नेक्रोपोलिस कहा जाता है. यहां की कब्रों में सोने के गहने और सामान मिले हैं जो इंसानों द्वारा तराशे गए दुनिया के सबसे पुराने सोने के सैंपल हैं. यहां 290 से ज्यादा कब्रें मिली हैं जिसमें कुछ में तो बहुत सारा सोना है जबकि कुछ साधारण हैं. 

अमीर और गरीब में बड़ा अंतर
इस पुरानी जगह पर कुल 294 कब्रें खोदी गईं लेकिन सब एक जैसी नहीं थी. सबसे खास कब्र नंबर 43 थी जिसमें एक पुरुष का कंकाल मिला जिसे 1.5 किलो से भी ज्यादा सोने से साथ दफनाया गया था. उसके पास सोने के झूमके, चूड़ियां और सोने की परत वाली कुल्हाड़ी भी मिली. रिपोर्ट में सामने आया था कि खुदाई में मिला लगभग सारा सोना सिर्फ 4 कब्रों में ही सिमटा हुआ है. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
इन कब्रों के अंदर से दुर्लभ शंख और ज्वालामुखी के पत्थरों से बने तेज ब्लेड भी मिले हैं. ये खास चीजें सिर्फ अमीर लोगों की कब्रों में ही मिली. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चीजों का इस्तेमाल उस समय करेंसी की तरह या कीमती तोहफों के रूप में किया जाता था. आज से लगभग 7,000 साल पहले वहां के कारीगर सोने को हथौड़े से पीटने, उसे सही आकार देने और नक्काशी करने में उस्ताद थे. 

खजाने की खोज क्यों रुक गई?
इस कब्रिस्तान का एक-तिहाई हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है. साल 1991 में यहां खुदाई का काम रोक दिया गया था जो पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है. जिस जगह पर अभी भी खजाना छिपा हो सकता है वहां अब कूड़े के ढेर लग गए हैं या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां बन गई हैं. कुछ हिस्सों में तो अब लोगों ने अपने बगीचे और खेत बना लिए हैं. 

सोने को कहां रखा गया है?
पहले जो सोना और सामान मिला था उसे म्यूजियम में संभाल कर रखा जा रहा और उन पर रिसर्त जारी है. वैज्ञानिक अब पुरानी तस्वीरों और रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर पर सुरक्षित कर रहे हैं जिससे यह जानकारी कभी न खोए. विदेशी संस्थाएं इस जगह में दिलचस्पी दिखा रही हैं लेकिन नई खुदाई और इस जगह को बचाने के लिए अभी तक फंड नहीं मिला है. 

कैसे खत्म हुआ सोने का साम्राज्य?
करीब 6,000 साल पहले वर्मा के इस अमीर इलाके में अचानक सब कुछ रुक गया. यहां रहने वाले लोग गायब हो दए और उनकी बस्तियां वीरान हो गईं. आमतौर पर पुराने शहर युद्ध या हमलों की वजह से खत्म होते थे लेकिन यहां किसी तरह की जंग का कोई सबूत नहीं मिला है. कब्रों में मिले शव बिल्कुल सही सलामत थे जिससे पता चलता है कि उन पर किसी हथियार से हमला नहीं किया गया था. 

फिर कैसे तबाह हुआ यह शहर?
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्बादी का असली वजह समुद्र का बढ़ता जलस्तर था. काला सागर का पानी बढ़ने लगा जिससे तट के किनारे बसी बस्तियां डूब गईं. पानी बढ़ने की वजह से आसपास की जमीन दलदल में बदल गई और खेती करना और रहना नामुमकिन हो गया इसलिए लोग अपनी उपजाऊ जमीन छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Hindi Science newsancient treasure

