Ancient Tunnel: ब्राजील में मिली 10,000 साल पुरानी सुरंग, वैज्ञानिक परेशान-'किसने बनाई इतनी बड़ी गुफा'
Hindi Newsविज्ञान

Ancient Tunnel: ब्राजील में मिली 10,000 साल पुरानी सुरंग, वैज्ञानिक परेशान-'किसने बनाई इतनी बड़ी गुफा'

Ancient Tunnel Found: वैज्ञानिकों को दक्षिण अमेरिका के नीचे कुछ बहुत पुरानी सुरंगें मिली हैं. ये इतनी रहस्यमय हैं कि इन्हें ना इंसानों ने बताया है और ना ही प्रकृति ने इनका निर्माण किया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:53 PM IST
Ancient Tunnel: ब्राजील में मिली 10,000 साल पुरानी सुरंग, वैज्ञानिक परेशान-'किसने बनाई इतनी बड़ी गुफा'

Science News: ब्राजील और अर्जेंटीना में जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ी और रहस्यमय सुरंगों की खोज हुई है. इन सुरंगों से पता चलता है कि पुराने समय का माहौल वैसा नहीं था जैसा वैज्ञीनिक सोचते थे. ये सुरंगें सबसे पहले भूविज्ञान के प्रोफेसर हेनरिक फ्रैंक ने खोजी थीं. ये इतनी बड़ी हैं कि इन्हें ना तो इंसान बना सकते हैं और ना ये अपने आप बनी होंगी. 2018 में साइंस एडवांसेज में छपी रिसर्च के मुताबिक, ये सुरंगें शायद विलुप्त हो चुके विशाल स्लॉथ जैसे जानवरों ने बनाई होंगी. कई सुरंगों में से कुछ तो 600 मीटर से भी लंबी और 1.8 मीटर ऊंची हैं. अब तक 1500 से ज्यादा सुरंगों की खोज हो चुकी है. 

कितनी पुरानी हैं ये सुरंगें?
इन सुरंगों की आकार और बनावट से पता चलता है कि इन्हें ना तो धरती के कटाव या लावा से बनने वाली सुरंगों जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने बनाया गया है और ना ही इसे इंसानों ने बनाया है. सारे सबूत बताते हैं कि इन्हें पुराने समय के विशाल जानवरों जैसे स्लॉथ ने बनाया जो 8 से 10,000 साल पहले साउथ अमेरिका में रहते थे. इन सुरंगों को देखकर लगता है जैसे कई पीढ़ियों तक बनाया गया होगा. ये इन बड़े शाकाहारी जानवरों के लिए रहने की जगह या घर थे.

क्या इंसानों का इससे कोई संबंध नहीं?
भले ही इन सुरंगों को बनाने का क्रेडिट स्लॉथ को दिया जाता है लेकिन इंसानों के साथ उनकी संबंध भी बहुत दिलचस्प है. न्यू मेक्सिको के व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में वैज्ञानिकों ने कुछ जीवाश्म पैरों के निशान खोजे हैं जो बताते हैं कि वहां इंसान और विशाल स्लॉथ एक साथ रहते थे. यहां मिले निशानों से पता चलता है कि इंसानों ने ना केवल इन जानवरों का सामना किया बल्कि शायद उनका शिकार भी किया था.

इस खोज का क्या महत्व है?
वैज्ञानिकों के लिए इन सुरंगों को पुराने बिल के तौर पर मानना बहुत बड़ा बदलाव है, कई दशकों तक कोई ये नहीं मानता था कि इतने बड़े जानवरों के बिल भी हो सकते है. ऐसा इसलिए क्योंकि, आज के समय में कोई जानवर नहीं है जो ऐसी बड़ी संरचनाओं को खोद सके. लेकिन इन सुरंगों की बड़ी संख्या, सुरक्षित रहना और उनकी बनावट ये साबित करती है कि ये विलुप्त हो चुके विशाल जानवरों ने ही बनाई होंगी.

इस खोज से क्या साबित होता है?
हिमयुग के आखिरी दौर में इंसानों और जानवरों के बीच के संबंधों से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं. वैज्ञानिकों का मानना था कि स्लॉथ सिर्फ घास-फूस खाने वाले जानवर थे. लेकिन इस खोज से साबित हुआ कि वे अपने माहौल को बदलने की क्षमता रखते थे. हजारों सालों से सुरक्षित ये सुरंगें दिखाती हैं कि ये जानवर कितने बुद्धिमान थे और अपने माहौल के हिसाह से ढलने वाले थे. 

 

;