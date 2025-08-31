ग्रीस में मिली 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, देखकर वैज्ञानिक बोले 'ये इंसान की नहीं बल्कि...

Ancient Human Beings: आज से 60 साल पहले वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान लाखों साल पुरानी खोपड़ी मिली थी जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी. लेकिन अब इसे लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों को सुलझा लिया है.
3 Lakh year old Skull: 60 साल पहले वैज्ञानिकों द्वारा 3 लाख साल पुरानी खोपड़ी की खोज हुई थी लेकिन उस वक्त उसकी पहचान नहीं हो पाई थी. 1960 में उत्तरी ग्रीस में की पेट्रोलेना गुफा में मिली इस खोपड़ी की पहचान हो गई है. हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि यह खोपड़ी किसकी है. अब वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से पता लगाया है कि ये खोपड़ी कम से कम 2,86,000 साल पुरानी है. खोजकर्ताओं का ऐसा मानना है कि यह किसी ऐसे शुरुआती इंसान की खोपड़ी हो सकती है जो निएंडरथल के साथ रहा करता था.
कहां छपी खोज की जानकारी?
यह समूह 3 से 6 लाख साल पहले अफ्रीका में रहा करता था जिनमें से कुछ लोग 5 लाख साल पहले यूरोप चले गए थे. जर्नल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन नाम की पत्रिका के मुताबिक, पेट्रालेना होमो सैपियंस और निएंडरथल की तुलना में एक अलग और ज्यादा आदिम समूह का हिस्सा है. इन नई खोज से इस बात की पुष्टि होती है कि ये लोग निएंडरथल के साथ ही यूरोप में रहते थे. New York Post की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में रहने वाले होमो हेडेलबर्गेंसिस से निएंडरथल बने.
कहां मिली ये खोपड़ी?
पेट्रालोना गुफा, जहां ये खोपड़ी मिली थी, ग्रीस के थेसालोनिकी शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर चाल्किडिकी में है. यह गुफा एक पहाड़ के चूना पत्थर में बनी है और कई 100 मीटर तक फैली हुई है. इस खोपड़ी और दूसरी जगहों पर मिले कंकालों में बड़ा अंतर है कि यह खोपड़ी चूना पत्थर से बनी दीवार से जुड़ी हुई थी. यह उसके माथे से निकले एक सींग जैसी आकृति में जम गया था.
क्या दिया गया नाम?
यह खोज पिछले अध्ययों से मिलती-जुलती है जिसमें बताया गया था कि यह व्यक्ति होमो हाइडेलबर्गेंसिस(Homo Heidelbergensis)समूह का हिस्सा था. ये लोग होमो सैपियंस और निएंडरथल से अलग थे. हालांकि इस खोरड़ी की मजबूती औप बनावट को देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि, यह किसी पुरुष की है इसे 'पेट्रालोना मैन' का नाम दिया गया.
