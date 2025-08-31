ग्रीस में मिली 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, देखकर वैज्ञानिक बोले 'ये इंसान की नहीं बल्कि...
Advertisement
trendingNow12903474
Hindi Newsविज्ञान

ग्रीस में मिली 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, देखकर वैज्ञानिक बोले 'ये इंसान की नहीं बल्कि...

Ancient Human Beings: आज से 60 साल पहले वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान लाखों साल पुरानी खोपड़ी मिली थी जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी. लेकिन अब इसे लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों को सुलझा लिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रीस में मिली 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, देखकर वैज्ञानिक बोले 'ये इंसान की नहीं बल्कि...

3 Lakh year old Skull: 60 साल पहले वैज्ञानिकों द्वारा 3 लाख साल पुरानी खोपड़ी की खोज हुई थी लेकिन उस वक्त उसकी पहचान नहीं हो पाई थी. 1960 में उत्तरी ग्रीस में की पेट्रोलेना गुफा में मिली इस खोपड़ी की पहचान हो गई है. हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि यह खोपड़ी किसकी है. अब वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से पता लगाया है कि ये खोपड़ी कम से कम 2,86,000 साल पुरानी है. खोजकर्ताओं का ऐसा मानना है कि यह किसी ऐसे शुरुआती इंसान की खोपड़ी हो सकती है जो निएंडरथल के साथ रहा करता था.

कहां छपी खोज की जानकारी?
यह समूह 3 से 6 लाख साल पहले अफ्रीका में रहा करता था जिनमें से कुछ लोग 5 लाख साल पहले यूरोप चले गए थे. जर्नल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन नाम की पत्रिका के मुताबिक, पेट्रालेना होमो सैपियंस और निएंडरथल की तुलना में एक अलग और ज्यादा आदिम समूह का हिस्सा है. इन नई खोज से इस बात की पुष्टि होती है कि ये लोग निएंडरथल के साथ ही यूरोप में रहते थे. New York Post की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में रहने वाले होमो हेडेलबर्गेंसिस से निएंडरथल बने. 

यह भी पढें: चीन में मिला 5000 साल पुराना मकबरा, वैज्ञानिकों ने अंदर झांका को निकल गई चीखें, मिले 350 से ज्यादा...

Add Zee News as a Preferred Source

कहां मिली ये खोपड़ी?
पेट्रालोना गुफा, जहां ये खोपड़ी मिली थी, ग्रीस के थेसालोनिकी शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर चाल्किडिकी में है. यह गुफा एक पहाड़ के चूना पत्थर में बनी है और कई 100 मीटर तक फैली हुई है. इस खोपड़ी और दूसरी जगहों पर मिले कंकालों में बड़ा अंतर है कि यह खोपड़ी चूना पत्थर से बनी दीवार से जुड़ी हुई थी. यह उसके माथे से निकले एक सींग जैसी आकृति में जम गया था.

क्या दिया गया नाम?
यह खोज पिछले अध्ययों से मिलती-जुलती है जिसमें बताया गया था कि यह व्यक्ति होमो हाइडेलबर्गेंसिस(Homo Heidelbergensis)समूह का हिस्सा था. ये लोग होमो सैपियंस और निएंडरथल से अलग थे. हालांकि इस खोरड़ी की मजबूती औप बनावट को देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि, यह किसी पुरुष की है इसे 'पेट्रालोना मैन' का नाम दिया गया.

यह भी पढें: इंडोनेशिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग! 44,000 साल से गुफा में दफन था राज, वैज्ञानिक बोले ये...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ancient Human

Trending news

रात के अंधेरे में... टाइट सिक्योरिटी में हो रही मोदी सरकार के मंत्रालयों की शिफ्टिंग
Modi government
रात के अंधेरे में... टाइट सिक्योरिटी में हो रही मोदी सरकार के मंत्रालयों की शिफ्टिंग
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;