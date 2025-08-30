चीन में मिला 5000 साल पुराना मकबरा, वैज्ञानिकों ने अंदर झांका को निकल गई चीखें, मिले 350 से ज्यादा...
चीन में मिला 5000 साल पुराना मकबरा, वैज्ञानिकों ने अंदर झांका को निकल गई चीखें, मिले 350 से ज्यादा...

Archaeological Findings: मध्य चीन में 5,000 साल पुराने एक मकबरे की खोज हुई है. इसके अंदर कई सारी पुरानी कलाकृतियां मिली हैं जो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:03 AM IST
चीन में मिला 5000 साल पुराना मकबरा, वैज्ञानिकों ने अंदर झांका को निकल गई चीखें, मिले 350 से ज्यादा...

Ancient Tomb: मध्य चीन के हेनान प्रांत में पुरातत्वविदों ने एक बहुत ही खास खोज की है. उन्हें 5,000 साल पुराना एक बड़ा मकबरा मिला है. यह कोई आम मकबरा नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि वैज्ञानिकों का मानना है ये किसी राजा या शाही परिवार का हो सकता है. इस मकबरे की खोज योंगचेंग शहर के वांगझुआंग खंडहरों में हुई है जिसका आकार 17 वर्ग मीटर है. इस खोज से पता चलता है कि 5,000 साल पहले इस क्षेत्र में कोई ऐसी सभ्यता रहती होगी जो हमारी सोच से ज्यादा विकसित थी. वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये किसी भूले हुए साम्राज्य की कोई निशानी तो नहीं.

मकबरे के अंदर क्या-क्या मिला?
मकबरे के अंदर खोजकर्ताओं को 350 से ज्यादा चीजें मिली हैं जिसमें 100 से ज्यादा मिट्टी के बर्तन, लगभग 200 छोटे जेड के गहने, हड्डियों से बने औजार और सूअर के जबड़े शामिल हैं. इसकी सबसे अजीब बात ये है कि इसके अंदर से मानव कंकाल गायब है लेकिन पैर की कुछ हड्डियां मिली हैं. वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हैं की बाकी का कंकाल कहां गया. 

कैसे बर्बाद हुआ मकबरा?
मकबरे का आकार और उसमें मिली चीजें बताती हैं कि यह किसी बड़े शाही व्यक्ति का था. China Daily अखबार के मुताबिक, ऐसा लगता है कि इस कब्र को दफनाने के कुछ समय बाद ही नुकसान पहुंचाया गया था. अंदर से गायब हड्डियां, बिखरे हुए गहने, टूटे पड़े ब्लेड इस तरफ इशारा करता हैं कि किसी ने जानबूझकर इसे बर्बाद किया होगा.

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?
कैपिटल नॉर्मल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झू गुआंगुआ के अनुसार, इस नुकसान को जानबूझकर किया गया था, लेकिन इसके पीछे की वजह अब भी किसी को नहीं पता. हालांकि, लूटपाट एक वजह हो सकती है या फिर इसके अलावा राजनौतिक लड़ाई या फिर लोगों के बीच आपसी झगड़ा भी इसका एक कारण हो सकता है.

;