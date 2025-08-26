वैज्ञानिकों को मिला 52,56,77,40,00,00,000 का खजाना, रातों-रात पलट गई इस देश की किस्मत
वैज्ञानिकों को मिला 52,56,77,40,00,00,000 का खजाना, रातों-रात पलट गई इस देश की किस्मत

Iron Ore Deposit: ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी खोज हुई है जिससे दुनिया भर के लोहे के बाजारों में बड़ी हलचल मच गई है. इससे ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव भी आ सकता है. 

 

Aug 26, 2025
वैज्ञानिकों को मिला 52,56,77,40,00,00,000 का खजाना, रातों-रात पलट गई इस देश की किस्मत

Science Latest News: भूवैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा में एक बहुत बड़ी खोज की है. उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार मिला है जिसकी कीमत 6 ट्रिलियन डॉलर(52,56,77,40,00,00,000)है. इस खोजे गए भंडार में लोहे की मात्रा 60% से भी ज्यादा बताई जा रही है. ये इसे सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला भंडार भी बनाती है. भूवैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस खोज से दुनिया भर के लोहे के बाजारों में हलचल मच जाएगी और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आ सकता है.

अंदर कितना लोहा मौजूद है?
Australia के मशहूर हैमरस्ले रेंज में मिले इस भंडार में तकरीबन 55 बिलियन मीट्रिक टन उच्च-गुणवत्ता वाला लौह अयस्क(Iron Ore)होने का अंदाजा है. वैज्ञानिकों ने नए और आधुनिक तकनीक जैसे गहरे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आइसोटोप डेटिंग का इस्तेमाल करके पता लगाया कि ये चट्टानें लगभग 1.4 अरब साल पुरानी है जबकि पहले इनका अनुमान 2.2 अरब साल पहले का था. 

यह भी पढें: सूखने के कगार पर कैस्पियन सागर...3 फीट तक घटा पानी, इन 5 देशों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

इस खोज के क्या मायने हैं?
ऑस्ट्रेलिया के लिए ये खोज दुनिया के सबसे बड़े लोहे के सप्लायर के तौर पर उसकी स्थिति को और भी मजबूत करती है. इससे देश को हर साल अरबों डॉलर का एक्सट्रा फायदा होगा और खनन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को भी फायदा होगा. ब्रिटिश-ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने मिलकर 2027 तक इस क्षेत्र में नई खदानें, ट्रांस्पोर्ट सिस्टम औ पोर्ट्स बनाने के लिए 13 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने की योजना बनाई है.

इससे क्या फायदा होगा?
इस खोज जवाब में परबुर्दू के पास एक नई खदान शुरु की गई है जिसकी शुरुआती क्षमता हर साल 25 मिलियन मीट्रिक टन होगी. ग्लोबल लेवल पर इस खोज से लोहे की कीमतों को स्थिर करने और उन सप्लायरों पर निर्भरता कम होगी जो कम भरोसेमंद हैं. जानकारों का मानना है कि अब व्यापारिक समझौते और आर्थिक नीतियां फिर से बनाई जाएंगी. 

कितनी पुरानी है चट्टान?
अर्थशास्त्र के अलावा इस खोज से ये भी पता चलेगा कि खनिज बनते कैसे हैं और महाद्वीप चक्र(Continent Cycles)कैसे काम करते हैं. इसके अलावा इस खोज से क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचनाओं की उम्र के बारे में भी नई जानकारी मिली है. इन्हें पहले 2.2 अरब साल पुराना माना जाता था लेकिन अब इन्हें 1.4 अरब साल पुराना बताया जा रहा है. जैसे-जैसे इस भंडार के बारे में और जानकारी मिलेगी इसका आर्थिक प्रभाव दुनिया भर में महसूस होने लगेगा.

यह भी पढें: 1200 साल पुराने चीन के मकबरे में मिला रहस्यमय आदमी का फोटो, वैज्ञानिक बोले ये तो पक्का...

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

