Advertisement
trendingNow12962576
Hindi Newsविज्ञान

खुल गया 28 करोड़ साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'! ओक्लाहोमा में मिली दुनिया की सबसे पुरानी सुरंग, लगता है जैसे...

Science News Latest: ओक्लाहोमा में 289 मिलियन साल पुराना स्टैलेग्माइट(Stalagmite)मिला है. यह एक खास खोज है जो हमें पुरानी पृथ्वी के मौसम और जीवों के विकास के बारे में जो जानकारी है उसे फिर से सोचने पर मजबूर करती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुल गया 28 करोड़ साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'! ओक्लाहोमा में मिली दुनिया की सबसे पुरानी सुरंग, लगता है जैसे...

Oldest Structures on Earth: ओक्लाहोमा के रिचर्ड्स स्पर में दुनिया के सबसे पुराने स्टैलेग्माइट की खोज ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. इससे हमें पृथ्वी के बहुत पुराने अतीत की एक झलक मिलती है. यह स्टैलेग्माइट 28 करोड़ 90 लाख साल पुराना है. यह केवल एक भूवैज्ञानिक अजूबा ही नहीं है बल्कि शुरुआती पर्मियन काल के प्राचीन मौसम और जीव-जंतुओं को समझने की एक चाबी भी है. इस खोज का पुराने मौसम, जीवन की परतों और रीढ़ वाले जीवों के विकास पर गहरा असर हो सकता है.

कब बनती हैं ये गुफाएं?
स्टैलेग्माइट ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो गुफाओं में तब बनती हैं जब छत से खनिज वाला पानी टपकता है. इससे जमीन से ऊपर की ओर बढ़ने वाली आकृतियां बनती हैं. समय के साथ ये संरचनाएं खनिजों की परतें जमा करती जाती हैं जिससे उस वातावरण का पुराना रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है जिसमें ये बनी थीं.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने खोजी ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज, इसके बाद भी सूर्य से 10 लाख गुना बड़ा

Add Zee News as a Preferred Source

यह खोज क्यों खास है?
रिचर्ड्स स्पर में मिला स्टैलेग्माइट खास तौर पर बहुत जरूरी है क्योंकि यह शुरुआती पर्मियन काल के बारे में कीमती जानकारी देता है. यह वह समय था जब पृथ्वी पर इंसान या डायनासोर भी नहीं थे. यह 28 करोड़ 90 लाख साल पुराना स्टैलेग्माइट रेडियोमेट्रिक तरीकों से जिसकी तारीख सीधे पता की गई है सबसे पुराना ज्ञात स्पेलियोथेम है. इसीलिए यह मौसम वैज्ञानिकों और जीवाश्म विज्ञानियों के लिए बहुत ही खास है. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
28 करोड़ 90 लाख साल पुराने स्टैलेग्माइट की खोज का महत्व केवल पुराने मौसम के इतिहास को समझने तक ही सीमित नहीं है. यह शुरुआती पर्मियन जीवाश्म स्थलों में बायोस्ट्रेटीग्राफिक काल-निर्धारण की सटीकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुराने तरीकों से पैंजिया के कई जीवाश्मों की उम्र जो बताई गई है वह इस नए स्टैलेग्माइट डाटा से सुझाए गए समय से बहुत कम है.

यह भी पढ़ें: 'टिपिंग प्वाइंट' तक पहुंची धरती...खत्म होने के कगार पर ये समुद्री जीव, महज 10 साल का समय बाकी

कहां छपी ये पूरी रिपोर्ट?
जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में छपे इस अध्ययन के लेखकों ने कहा, जिन नमूनों का अध्ययन हमने यहां शुरू किया है वो हमें रिचर्ड्स स्पर में रीढ़ वाले जीवों की सही उम्र और शुरुआती पर्मियन काल के मौसम के सीधे डाटा के संदर्भ में फिर से जांच करने में मदद करेंगे. उनका शोध यह बताता है कि यह बड़ी सफलता कैसे वैज्ञानिकों को दुनिया भर के कई जीवाश्म स्थलों के लिए पहले से तय समय-सीमाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

worlds oldest structure

Trending news

RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
Hyderabad News
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
Kenya PM
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
dr kalam untold childhood stories
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
Maharashtra news
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?