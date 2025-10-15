खुल गया 28 करोड़ साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'! ओक्लाहोमा में मिली दुनिया की सबसे पुरानी सुरंग, लगता है जैसे...

Science News Latest: ओक्लाहोमा में 289 मिलियन साल पुराना स्टैलेग्माइट(Stalagmite)मिला है. यह एक खास खोज है जो हमें पुरानी पृथ्वी के मौसम और जीवों के विकास के बारे में जो जानकारी है उसे फिर से सोचने पर मजबूर करती है.
Oldest Structures on Earth: ओक्लाहोमा के रिचर्ड्स स्पर में दुनिया के सबसे पुराने स्टैलेग्माइट की खोज ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. इससे हमें पृथ्वी के बहुत पुराने अतीत की एक झलक मिलती है. यह स्टैलेग्माइट 28 करोड़ 90 लाख साल पुराना है. यह केवल एक भूवैज्ञानिक अजूबा ही नहीं है बल्कि शुरुआती पर्मियन काल के प्राचीन मौसम और जीव-जंतुओं को समझने की एक चाबी भी है. इस खोज का पुराने मौसम, जीवन की परतों और रीढ़ वाले जीवों के विकास पर गहरा असर हो सकता है.
कब बनती हैं ये गुफाएं?
स्टैलेग्माइट ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो गुफाओं में तब बनती हैं जब छत से खनिज वाला पानी टपकता है. इससे जमीन से ऊपर की ओर बढ़ने वाली आकृतियां बनती हैं. समय के साथ ये संरचनाएं खनिजों की परतें जमा करती जाती हैं जिससे उस वातावरण का पुराना रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है जिसमें ये बनी थीं.
यह खोज क्यों खास है?
रिचर्ड्स स्पर में मिला स्टैलेग्माइट खास तौर पर बहुत जरूरी है क्योंकि यह शुरुआती पर्मियन काल के बारे में कीमती जानकारी देता है. यह वह समय था जब पृथ्वी पर इंसान या डायनासोर भी नहीं थे. यह 28 करोड़ 90 लाख साल पुराना स्टैलेग्माइट रेडियोमेट्रिक तरीकों से जिसकी तारीख सीधे पता की गई है सबसे पुराना ज्ञात स्पेलियोथेम है. इसीलिए यह मौसम वैज्ञानिकों और जीवाश्म विज्ञानियों के लिए बहुत ही खास है.
इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
28 करोड़ 90 लाख साल पुराने स्टैलेग्माइट की खोज का महत्व केवल पुराने मौसम के इतिहास को समझने तक ही सीमित नहीं है. यह शुरुआती पर्मियन जीवाश्म स्थलों में बायोस्ट्रेटीग्राफिक काल-निर्धारण की सटीकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुराने तरीकों से पैंजिया के कई जीवाश्मों की उम्र जो बताई गई है वह इस नए स्टैलेग्माइट डाटा से सुझाए गए समय से बहुत कम है.
कहां छपी ये पूरी रिपोर्ट?
जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में छपे इस अध्ययन के लेखकों ने कहा, जिन नमूनों का अध्ययन हमने यहां शुरू किया है वो हमें रिचर्ड्स स्पर में रीढ़ वाले जीवों की सही उम्र और शुरुआती पर्मियन काल के मौसम के सीधे डाटा के संदर्भ में फिर से जांच करने में मदद करेंगे. उनका शोध यह बताता है कि यह बड़ी सफलता कैसे वैज्ञानिकों को दुनिया भर के कई जीवाश्म स्थलों के लिए पहले से तय समय-सीमाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है.