Advertisement
trendingNow13056039
Hindi Newsविज्ञानमंगल पर बर्फ से तैयार होगी इंसानी बस्ती! 50 लाख घन किलोमीटर बर्फ में छुपा है भविष्य का रहस्य; वैज्ञानिकों ने खोज लिया तरीका

मंगल पर बर्फ से तैयार होगी इंसानी बस्ती! 50 लाख घन किलोमीटर बर्फ में छुपा है भविष्य का रहस्य; वैज्ञानिकों ने खोज लिया तरीका

Mangal Colony: मंगल की बर्फ का उपयोग मानव कॉलोनी के निर्माण, तापमान कंट्रोल और विकिरण सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, जिससे मिशन अधिक व्यावहारिक और टिकाऊ बनेंगे. यह पर्यावरण अनुकूल समाधान मंगल पर भविष्य के मानव जीवन की नींव साबित हो सकता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल पर बर्फ से तैयार होगी इंसानी बस्ती! 50 लाख घन किलोमीटर बर्फ में छुपा है भविष्य का रहस्य; वैज्ञानिकों ने खोज लिया तरीका

Mangal Colony: मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाने का विचार लंबे समय से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक चुनौती रहा है. यहां का कठोर वातावरण स्थायी बस्तियां बनाने में मुश्किलें पैदा करता है. लेकिन हालिया शोध से यह सामने आया है कि मंगल की सतह पर फैली बर्फ मानव बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन सकती है. यह न केवल पानी का स्रोत होगी, बल्कि जीवन और सुरक्षा का माध्यम भी बन सकती है.

कैसे करेंगे बर्फ का उपयोग
शोध बताते हैं कि मंगल की बर्फ को इंसुलेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. यह बाहरी विकिरण से सुरक्षा देगी और पृथ्वी से भारी सामग्री लाने की जरूरत को कम करेगी. बर्फ का उपयोग करने से मिशन अधिक व्यावहारिक, टिकाऊ और सस्ता बन सकता है. इससे मंगल पर रहने का विचार अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि संभव योजना बन गया है.

मंगल के जमीन के नीचे 50 लाख घन किलोमीटर बर्फ मौजूद
मंगल की बर्फ केवल पानी नहीं है, बल्कि यह निर्माण, ऊर्जा की बचत और जीवन सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि मंगल पर सतह और जमीन के नीचे लगभग 50 लाख घन किलोमीटर बर्फ मौजूद है. इसे काटकर, पिघलाकर और फिर जमाकर मजबूत ब्लॉक्स या गोले जैसे ढांचे बनाए जा सकते हैं. इससे भारी सामग्री पृथ्वी से लाने की जरूरत कम होगी और मिशन की लागत में बड़ी कमी आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल पर तापमान -120 डिग्री सेल्सियस 
मंगल की सतह बेहद ठंडी है, तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बर्फ के बने आवास तापमान को लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक लाने में मदद करेंगे. यह तापमान भले ही ठंडा हो, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है. साथ ही बर्फ विकिरण से भी सुरक्षा प्रदान करती है. यह हानिकारक यूवी और कॉस्मिक विकिरण को रोकती है और दृश्य व इंफ्रारेड रोशनी को अंदर आने देती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा.

हालांकि बर्फ से निर्माण में कई चुनौतियां हैं. इसे काटने और पिघलाने में बहुत ऊर्जा लगेगी. मंगल पर धूल भरी तूफानों और बर्फ के धीरे-धीरे वाष्पित होने की समस्या भी है. वैज्ञानिक सुझाते हैं कि बर्फ पर नमी-रोधी सुरक्षात्मक परत लगाई जाए, जिसे पृथ्वी से लाना पड़ेगा. बावजूद इसके, बर्फ का उपयोग मंगल पर पर्यावरण अनुकूल बस्तियां बनाने का एक व्यावहारिक और संभावित तरीका है. इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि बर्फ मंगल पर जीवन की नींव बन सकती है और भविष्य में मानव मिशनों के लिए यह एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प प्रदान करती है.

ये भी पढ़ें: पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

mars colonies

Trending news

बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
Unnao rape case
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
digvijay singh
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
Congress sleeper cell
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
amit shah
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
Maharashtra Court Decision
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
Aravalli hills Controversy
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
DNA
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी