विज्ञान

धरती का अंत निश्चित! 25 करोड़ साल बाद 'ट्रिपल व्हैमी' करेगा पृथ्वी को खत्म, वैज्ञानिक दंग

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने धरती के लिए एक भयानक भविष्यवाणी की है जहां 3 बड़ी विनाशकारी घटनाएं मिलकर धरती पर से जीवन को ही समाप्त कर देंगी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:03 AM IST
धरती का अंत निश्चित! 25 करोड़ साल बाद 'ट्रिपल व्हैमी' करेगा पृथ्वी को खत्म, वैज्ञानिक दंग

Earth Will stop Supporting Life: ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने धरती के बहुत दूर के भविष्य के बारे में डरावनी भविष्यवाणी की है. ये खोज नेचर जियोसाइंस पत्रिका में छपी है जो बताती है कि लगभग 25 करोड़ साल बाद एक विशाल ट्रिपल व्हैमी विलुप्ति घटना होगी जिससे धरती पर सभी जीवन खत्म हो सकते हैं. वैज्ञानिकों की टीम ने इस भयानक स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया. इससे पता चला है कि भविष्य में कैसे जलवायु बदलेगी और कैसा माहौल बनाएगी. 

वैज्ञानिकों ने इसे लेकर क्या कहा?
इस अध्ययन के लेखक बताते हैं कि धरती का भविष्य 3 खतरनाक घटनाओं पर टिका है जो करोड़ों सालों में होंगी. पहली घटना होगी महा-महाद्वीप का बनना जिसमें धरती के सभी जमीन के टुकड़े आफस में मिलकर एक आखिरी विशाल महाद्वीप बनाएंगे जिसे पैंजिया अल्टिमा कहा जाता है. यह टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होगा. 

ज्वालामुखी और भयानक गर्मी- दूसरी घटना
वैज्ञानिकों ने कहा कि, जब महाद्वीप आपस में मिलेंगे तो ज्वालामुखी की गतिविधियां बढ़ जाएंगी. इससे बहुत सारे ग्रीनहाउस गैसें हवा में फैलेंगी और पूरी दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ेगा. यह तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है. ऐसा होने से परिस्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी. 

क्या होगा इसका असर?
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गर्मी इंसानों द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन(Climate Change)से कहीं ज्यादा भयानक होगी. इतनी गर्मी से धरती स्तनधारियों(Mammals)के रहने लायक नहीं बचेगी. वैज्ञानिकों का यह अध्ययन कहता है कि, यह धरती पर जीवन के अंत की बस शुरुआत भर होगी.

क्या होगी तीसरी घटना?
धरती का तापमान गिरकर बहुत ठंडा हो जाएगा और एक विलुप्ति की घटना को जन्म देगा जिसे इस्केमिक नेक्रोसिस कहा जाता है. ज्यादा ठंड की वजह से Blood Vessels सिकुड़ जाएंगे जिससे गर्म खून वाले जीव तुरंत जम जाएंगे. इसमें जो भी स्तनधारी पहली भीषण गर्मी से बच जाएंगे उनके लिए जमा देने वाली ठंड उनके लिए घातक साबित होगी. जलवायु में इतना बड़ा बदलाव धरती के भविष्यय की अस्थिरता को दिखाता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

