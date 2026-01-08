सावधान! धरती के नीचे छिपा है वो 'राक्षस ज्वालामुखी', जो अंधेरे में डूबो सकता है पूरी दुनिया

Science News: ज्वालामुखी हमेशा से ही इंसानों को हैरान करते रहें हैं. वेसुवियस और येलोस्टोन जैसे विस्फोटों की कहानियां तो सबने सुनी हैं लेकिन धरती के इतिहास में इनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक घटनाएं हुई हैं. कुछ ज्वालामुखी विस्फोट तो इतने भयानक होते हैं कि उनके सामने वेसुवियस जैसे नाम भी छोटे लगने लगते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस एक ऐसी घटना है जिसमें ज्वालामुखी से इतनी ज्यादा मात्रा में लावा और गैसें निकलती हैं कि वे पूरी धरती का हुलिया ही बदल सकती हैं.

क्या है ये विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र?

यह ज्वालामुखी का वह रूप है जो किसी एक पहाड़ से नहीं बल्कि जमीन के बहुत बड़े हिस्से से निकलता है. जब ये फटते हैं तो इनमें से इतनी ज्यादा चट्टानें और लावा निकलता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते. कभी-कभी एक ही बार में 10,000 क्यूबिक किमी जितनी चट्टानें बाहर आ जाती हैं. ये विस्फोट किसी एक दिन या हफ्ते में खत्म नहीं होते. यह हजारों या लाखों सालों तक रुक-रुक कर चलते रहते हैं.

लगातार बहता रहता है लावा

आम ज्वालामुखिों की तरह ये सिर्फ एक धमाके से शांत नहीं होते बल्कि इनसे लावा लगातार बहता रहता है. इससे सैकड़ों किमी दूर तक पत्थरों की एक मोटी परत जम जाती है. इनका असर सिर्फ एक शहर या देश तक नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरण को बिगाड़ देते हैं जिससे धरती से जीव-जंतुओं की कई प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है.

जब खत्म हो गया था 90% जीवन

भू-वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर ऐसे महा-विस्फोट हो सकते हैं जो कल्पना से भी परे हैं. वैज्ञानिक लीफ कार्लस्ट्रॉम बताते हैं कि एक ही बार में इतना लावा निकल सकता है कि वह पूरे के पूरे ऊंचे पहाड़ों तो ढक दे और कई किमी मोटी चट्टान की परत बना दे. इन धमाकों से पहाड़ समतल हो जाते हैं और पूरा का पूरा जंगल या इलाका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.

कब हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही?

करीब 25 करोड़ साल पहले रूस के साइबेरिया इलाके में ऐसा ही एक महा-विस्फोट हुआ था जिसे साइबेरियन ट्रैप कहते हैं. इस विस्फोट से इतनी जहरीली गैसें और लावा निकला कि धरती से 90% जीव-जंतु और पेड़-पौधे हमेशा के लिए खत्म हो गए. इसी वजह से वैज्ञानिक इस ग्रेट डाइंग कहते हैं.

क्यों सबसे खतरनाक है ये ज्वालामुखी?

आम ज्वालामुखी एक बार फटकर शांत हो जाते हैं लेकिन ये महा-ज्वालामुखी लाखों सालों तक लगातार फटते रहते हैं. इससे धरती को संभलने का मौका नहीं मिलता. बार-बार होने वाले इन विस्फोटों से इतनी ज्यादा राख, जहरीली गैसें और लावा निकलता है कि पेड़-पौधे और जीव-जंतु को बचा नहीं पाते. हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है.

क्या भारत पर है खतरा?

इसका एक बड़ा उदाहरण भारत में मौजूद दक्कन ट्रैप है. यहां लाखों सालों तक इतना लावा निकला कि उसने चट्टानों की मोटी परतें बना दीं और वहां का पूरा भूगोल ही हमेशा के लिए बदल दिया. वैज्ञानिक वैन ईटन बताते हैं कि अगर कोई ऐसा बड़ा धमाका होता है तो उसकी राख हजारों किमी दूर तक फैल जाएगी और आसमान में अंधेरा छा जाएगा.

ज्वालामुखी ने बदला दिया मौसम और समुद्र

ज्वालामुखी से सिर्फ लावा ही नहीं निकलता बल्कि ऐसी गैसें निकलती हैं जो पूरी दुनिया का माहौल बिगाड़ देती हैं. इन महा-विस्फोटों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें भारी मात्रा में निकलती हैं. करोड़ों साल पहले जब साइबेरिया में ऐसे धमाके हुए तो उनसे गर्मी बढ़ी कि पूरी धरती एक भट्टी की तरह तपने लगी. करीब 5.5 करोड़ साल पहले भी ज्वालामुखी की वजह से धरती का तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ गया था.