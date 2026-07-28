/अब नहीं पड़ेगा सूखा? वैज्ञानिकों ने बताया समुद्री नमक और सफेद बादलों से अल नीनो रोकने का फॉर्मूला!

इस साल आने वाले अल नीनो को लेकर वैज्ञानिकों ने पहले ही लोगों को सावधान कर दिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर तक प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो अपना प्रभाव दिखा सकता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपनी मर्जी से अल नीनो को रोक सकें और बिना किसी डर के फसलों को सूखने से बचा सकें, तो क्या होगा? सुनने में भले यह चौंकाने वाला हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही दावा किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ समुद्र का खारा पानी और थोड़े से बादलों को सफेद करने की कला से हम दुनिया के मौसम का पूरा चक्र बदल सकते हैं और अल नीनो के खतरे को दूर कर सकते हैं.
प्रशांत महासागर में उठने वाला अल नीनो दुनिया भर के मौसम का गणित बिगाड़ देता है. खासकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहां मजबूत अल नीनो का सीधा मतलब कमजोर मानसून और सूखा होता है. साइंस एडवांसेज में पब्लिश एक नई रिसर्च के मुताबिक, वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के ऊपर जहाजों से समुद्री नमक का छिड़काव करके अल नीनो जैसी भीषण प्राकृतिक घटना को होने से पहले ही कमजोर किया जा सकता है.
शिकागो यूनिवर्सिटी और स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के रिसर्चर्स ने एक नई तकनीक का सुझाव दिया है. जिसके अनुसार दक्षिण अमेरिका यानी पेरू और चिली के तट के पास प्रशांत महासागर के ऊपर करीब 2,000 विशेष जहाजों को तैनात किया जाए. ये जहाज 9 महीने तक हवा में समुद्री पानी की महीन फुहार छोड़ें. जब यह पानी सूखेगा, तो नमक के महीन कण बादलों में पहुंचकर उन्हें ज्यादा सफेद और चमकदार बना देंगे.
इस तकनीक को सोलर जियोइंजीनियरिंग कहते हैं. सफेद बादल सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इससे धूप कम पड़ेगी और नीचे का समुद्र ठंडा रहता है.
अल नीनो तब बनता है जब प्रशांत महासागर की हवाएं धीमी होती हैं और गर्म पानी पूर्व की तरफ बढ़ने लगता है. अगर पेरू के पास पानी को शुरुआत में ही ठंडा रख दिया जाए, तो अल नीनो को ऊर्जा देने वाला यह चक्र शुरू ही नहीं हो पाएगा. खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में 2019-20 की भीषण झाड़ियों की आग के धुएं ने कुछ ऐसा ही किया था. धुएं के कणों से बादल सफेद हुए, समुद्र ठंडा हुआ और लगातार तीन साल तक ला नीना का असर बना रहा.
भारत में आधे से ज्यादा कृषि भूमि मानसून के पानी पर निर्भर है. लेकिन जब-जब सुपर अल नीनो आया है 1997, 2009 और 2015 तो भारत को सूखे और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है. कंप्यूटर मॉडल के मुताबिक, अगर अल नीनो को बनने से पहले ही रोक दिया जाए, तो दक्षिण एशिया और भारत में सूखा और अत्यधिक गर्मी का खतरा काफी कम हो सकता है.
कागज पर यह योजना जितनी आसान लगती है, असलियत में इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं. हवा में नमक स्प्रे करने वाली ऐसी शक्तिशाली मशीनें अभी बनी ही नहीं हैं. मौजूदा तकनीक जरूरत से 100 गुना कमजोर है.
इसके साथ ही एक दूसरे क्लाइमेट मॉडल के मुताबिक, इस प्रयोग से अल नीनो तो रुक सकता है, लेकिन यह अति-विनाशकारी ला नीना को जन्म दे सकता है, जिससे कई देशों में भीषण बाढ़ आ सकती है. साथ ही पेरू के तट पर शुरू किए गए इस प्रयोग से दुनिया के दूसरे देशों का मौसम बदल सकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून या संधि नहीं है जो तय करे कि कौन सा देश यह फैसला ले सकता है.
इसका जवाब है नहीं. वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि यह सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कंप्यूटर मॉडल पर एक रिसर्च है. वर्तमान में अल नीनो के खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई संभव नहीं है.