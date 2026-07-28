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अब नहीं पड़ेगा सूखा? वैज्ञानिकों ने बताया समुद्री नमक और सफेद बादलों से अल नीनो रोकने का फॉर्मूला!

प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो को लेकर दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है. इसी बीच समुद्र में 2,000 जहाजों से नमक छिड़ककर बादलों को सफेद बनानकर अल नीनो को बेअसर करने का वैज्ञानिकों ने नया फॉर्मूला सामने आया है. आइए जानते हैं क्या है ये...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:01 PM IST
अब नहीं पड़ेगा सूखा? वैज्ञानिकों ने बताया समुद्री नमक और सफेद बादलों से अल नीनो रोकने का फॉर्मूला!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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