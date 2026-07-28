/अब नहीं पड़ेगा सूखा? वैज्ञानिकों ने बताया समुद्री नमक और सफेद बादलों से अल नीनो रोकने का फॉर्मूला!

इस साल आने वाले अल नीनो को लेकर वैज्ञानिकों ने पहले ही लोगों को सावधान कर दिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर तक प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो अपना प्रभाव दिखा सकता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपनी मर्जी से अल नीनो को रोक सकें और बिना किसी डर के फसलों को सूखने से बचा सकें, तो क्या होगा? सुनने में भले यह चौंकाने वाला हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही दावा किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ समुद्र का खारा पानी और थोड़े से बादलों को सफेद करने की कला से हम दुनिया के मौसम का पूरा चक्र बदल सकते हैं और अल नीनो के खतरे को दूर कर सकते हैं.