प्रशांत महासागर के 'कूड़ेदान' में बस गई है एक 'गुप्त दुनिया', वैज्ञानिकों की चेतावनी ने उड़ाए होश!

सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि प्लास्टिक समुद्र को बर्बाद कर रहा है. छोटे-छोटे माइक्रोप्लास्टिक से लेकर बड़े टुकड़े तक, सब समुद्री जीवों के लिए खतरा हैं. मछलियां, कछुए और पक्षी तक इसे गलती से खा लेते हैं. इसलिए समुद्र की सफाई को जरूरी कदम माना जाता है. लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक एक अलग राय दे रहे हैं. उनका कहना है कि हमें पूरी तरह सफाई शुरू करने से पहले और रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इस प्लास्टिक पर कुछ खास जीव बस गए हों.

नई सोच क्यों आई सामने

समुद्री जीव विज्ञानी रेबेका हेल्म जो इस समय जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं इस नई सोच को सामने ला रही हैं. उनका कहना है कि समुद्र की सतह पर रहने वाले कुछ छोटे जीव, जिन्हें मिलकर न्यूस्टन कहा जाता है अब तैरते प्लास्टिक को अपना ठिकाना बना चुके हैं. यह कोई अचानक आई सोच नहीं है. हाल की कुछ स्टडी में देखा गया है कि ये छोटे जीव प्लास्टिक के टुकड़ों पर टिके रहते हैं. वहीं अपना जीवन चलाते हैं. फ्रांस की वेबसाइट साइंसपोस्ट ने इन निष्कर्षों को लोगों तक पहुंचाया.

समुद्र की सतह पर रहने वाले जीव

न्यूस्टन वे जीव हैं जो समुद्र की बिलकुल ऊपरी सतह पर रहते हैं. इनमें कुछ शैवाल, बैक्टीरिया और बहुत छोटे जानवर शामिल हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि आमतौर पर इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है. इनकी भूमिका बहुत अहम है. ये समुद्र की खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करते हैं. ये हवा और समुद्र के बीच गैसों के आदान-प्रदान में हिस्सा लेते हैं. तैरते हुए मरे हुए जीवों को तोड़कर दूसरे जीवों के काम लायक बनाते हैं. अगर ये खत्म हो जाएं तो कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं.

ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का मामला

प्रशांत महासागर में मौजूद विशाल कचरा क्षेत्र जिसे कई लोग सातवां महाद्वीप भी कहते हैं इसका बड़ा उदाहरण है. वहां लाखों टन प्लास्टिक जमा है. यह साफ तौर पर एक गंभीर समस्या है. फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी कचरे के बीच कुछ जीवों ने खुद को ढाल लिया है. हो सकता है वहां ऐसे पूरे समुदाय बस गए हों जिनके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं. रेबेका हेल्म ने चेतावनी दी है कि अगर बड़े पैमाने पर सफाई की गई तो हो सकता है हम एक ऐसे इकोसिस्टम को खत्म कर दें, जिसे हम ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं.

मामला इतना आसान नहीं

वैज्ञानिक यह नहीं कह रहे कि प्लास्टिक को समुद्र में बढ़ने दिया जाए. वे बस यह कह रहे हैं कि हमें पूरी तस्वीर समझनी होगी. अगर हम अचानक प्लास्टिक हटाने लगेंगे तो उससे जुड़े जीवों पर क्या असर पड़ेगा, यह साफ नहीं है. दूसरी तरफ यह भी सच है कि प्लास्टिक से समुद्री कछुए, पक्षी और कई बड़े जीव परेशान हैं. माइक्रोप्लास्टिक मछलियों के शरीर तक पहुंच चुका है. यही वजह है कि यह मामला उलझा हुआ है. एक तरफ प्लास्टिक का खतरा है दूसरी तरफ उससे जुड़ा नया जीवन है.

