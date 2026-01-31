Advertisement
वैज्ञानिकों ने 8500 साल पहले मरे इंसान का बनाया 3D चेहरा, सुलझ गया पूर्वजों के DNA का रहस्य

Ancient Humans: वैज्ञानिकों ने केनेविक मैन नाम के एक प्राचीन इंसान का चेहरा फिर से तैयार किया है. यह इंसान साढ़े आठ हजार साल पहले अमेरिका में रहता था. इतने सालों तक यह रहस्य था कि अमेरिका के सबसे पुराने पूर्वज कैसे दिखते थे.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:18 PM IST
Science News: वैज्ञानिकों ने केनेविक मैन का चेहरा डिजिटल तकनीक से फिर से तैयार किया है. यह अमेरिका में पाए गए सबसे पुराने और चर्चा में रहने वाले कंकालों में से एक है. फॉरेंसिक तकनीक की मदद से 8,000 साल पहले रहने वाले इस व्यक्ति क बिल्कुल असली दिखने वाली फोटो बनाई गई है. इससे हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले इंसान कैसे दिखते थे. साल 1996 में वाशिंगटन के केनेविक शहर में कोलंबिया नदी के किनारे यह कंकाल मिला था. यह कंकाल बहुत ही सुरक्षित हालत में था जिससे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में आसानी हुई. 

कैसा था उस समय का जीवन?
केनेविक मैन का चेहरा तो शांत दिखता है लेकिन उनके शरीर की हड्डियां एक दर्दनाक कहानी सुनाती हैं. वैज्ञानिकों को उनके कंकाल पर चोटों के कई निशान मिले हैं. उनके जीवन में कई हादसे हुए जिसमें पसलियां टूटी थीं, कंधे की हड्डी फ्रैक्टर थी और सिर पर चोट का निशान था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके कूल्हे की हड्डी में एक भाले की नोंक धंसी हुई मिली जो मरते दम तक अंदर ही रही. 

जांच में और क्या सामने आया?
उनकी हड्डियों की जांच से पता चला कि उन्हें सर्फर कान नाम की समस्या थी. यह तब होता है जह कोई इंसान बहुत ज्यादा समय तक ठंडे पानी में रहता है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे जिंदा रहने के लिए ठंडे पानी में शिकार या मछली पकड़ने का काम किया करते थे. इसके अलावा, दांत बुरी तरह घिस चुके थे और उन्हें जोड़ों के दर्द की भी शिकायत थी. 

कौन थे अमेरिका के पहले लोग?
केनेविक मैन के कंकाल ने एक बहुत बड़ी बहस को सुलझा लिया है. सालों से वैज्ञानिक यह सोच रहे थे कि अमेरिका के सबसे पहले निवासी आज के मूल अमेरिकियों के पूर्वज थे या वे कहीं और से आए थे. पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि, केनेविक मैन शायद यूरोप या एशिया से आए किसी अलग ग्रुप के थे. लेकिन इस स्टडी और DNA से साबित होता है कि वह मूल अमेरिकियों के ही पूर्वज थे. 

कैसा था इनका खान-पान?
केनेविक मैन की लंबाई 5 फीट 8 इंच थी और वजन 70 से 75 किलो के आसपास था. वैज्ञानिकों का मानना है कि वह जीवित रहने के लिए समुद्री जीवों और ठंडे पानी में मिलने वाली चीजों को खाता था. उसके शरीर के 350 हड्डियों के टुकड़े सिर्फ अवशेष नहीं हैं बल्कि वे उस दौर की गवाह है जब इंसान ने इतिहास लिखना भी शुरू नहीं किया था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

