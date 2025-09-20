1000 गुना बड़ा और खतरनाक...अंतरिक्ष में दिखा अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, वैज्ञानिक भी हैरान!

Science News in Hindi: एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में एक रिसर्च छपी है जिसमें एक रस्यमय Gamma Ray Burst के बारे में बताया गया है जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे है. आमतौर पर ये विस्फोट तब होता है जब कोई तारा खत्म होता है. इस दौरान इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो ब्रह्मांड में शायद ही कभी देखी गई हो. लेकिन यह खास गामा-किरण विस्फोट एक ही दिन में कई बार हुआ है जिसका मतलब है कि एक तारा एक बार नहीं बल्कि बार-बार खत्म हो रहा था. किसी तारे का खत्म होने के बाद फिर से जिंदा होने तो पॉसिबल तो नहीं है और इसी वजह से रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक इस घटना को लेकर परेशान हैं.

यह घटना कैसे अलग है?

आयरलैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिक और इस रिसर्च के लेखर मार्टिन-कैरिलो ने कहा, यह घटना पिछले 50 सालों में देखे गए किसी भी गामा-किरण विस्फोट से काफी अलग है. उन्होंने आगे कहा, ामा-किरण विस्फोट बहुत ही विनाशकारी होते हैं. इसलिए ये सिर्फ एक बार ही होते हैं क्योंकि इन्हें बनाने वाला तारा इस विस्फोट के बाद बच नहीं पाता.

यह भी पढ़ें: वॉयेजर से भी आगे...NASA का नया मिशन दिखाएगा अंतरिक्ष का 'बॉर्डर', 10 लाख मील दूर से आएगी अनदेखी तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या ये विस्फोट पहली बार देखा है?

यह पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने किसी तारे को कई बार विस्फोट करते देखा है. ऐसा एक Binary Star System में होता है जहां एक सफेद White Dwarf और एक सामान्य तारा एक-दूसरे के पास होते हैं. जब ये करीब आते हैं तो White Dwarf दूसरे तारे की ऊर्जा को खींचने लगता है. इससे एक बड़ा थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट होता है जो दोनों तारों को खत्म कर देता है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में 4000 मीटर ऊंचा पहाड़, हजारों साल पहले हो गया था गुम

कितना बड़ा था ये विस्फोट?

इस रिसर्च के लेखर रेडबाउड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एंड्रयू लेवन ने कहा, यह ज्यादातर गामा-किरण विस्फोटों से 100-1000 गुना ज्यादा लंबा है. मार्टिन ने बताया कि, Gamma Rays बार-बार आ रही थीं जिसे पहले कभी देखा नहीं देखा गया था. इसकी शुरूआत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक ने चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप में लगे HAWK-I नाम के एक कैमरे का इस्तेमाल किया. इससे पता चला कि ये गामा-किरणें अरबों प्रकाश-वर्ष दूर से आ रही थीं. संभावना है कि ब्लैक होल किसी तारे को निगल रहा हो, हालांकि, यह अभी सिर्फ अनुमान है और गामा-किरणों की असली वजह पता चलना अभी बाकी है.