1000 गुना बड़ा और खतरनाक...अंतरिक्ष में दिखा अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, वैज्ञानिक भी हैरान!
Advertisement
trendingNow12929693
Hindi Newsविज्ञान

1000 गुना बड़ा और खतरनाक...अंतरिक्ष में दिखा अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, वैज्ञानिक भी हैरान!

Gamma Rays Burst: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बहुत ही अजीब गामा-किरण विस्फोट मिला है. यह अब तक देखी गई किसी भी घटना से बिल्कुल अलग और शक्तिशाली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1000 गुना बड़ा और खतरनाक...अंतरिक्ष में दिखा अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, वैज्ञानिक भी हैरान!

Science News in Hindi: एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में एक रिसर्च छपी है जिसमें एक रस्यमय Gamma Ray Burst के बारे में बताया गया है जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे है. आमतौर पर ये विस्फोट तब होता है जब कोई तारा खत्म होता है. इस दौरान इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो ब्रह्मांड में शायद ही कभी देखी गई हो. लेकिन यह खास गामा-किरण विस्फोट एक ही दिन में कई बार हुआ है जिसका मतलब है कि एक तारा एक बार नहीं बल्कि बार-बार खत्म हो रहा था. किसी तारे का खत्म होने के बाद फिर से जिंदा होने तो पॉसिबल तो नहीं है और इसी वजह से रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक इस घटना को लेकर परेशान हैं.

यह घटना कैसे अलग है?
आयरलैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिक और इस रिसर्च के लेखर मार्टिन-कैरिलो ने कहा, यह घटना पिछले 50 सालों में देखे गए किसी भी गामा-किरण विस्फोट से काफी अलग है. उन्होंने आगे कहा, ामा-किरण विस्फोट बहुत ही विनाशकारी होते हैं. इसलिए ये सिर्फ एक बार ही होते हैं क्योंकि इन्हें बनाने वाला तारा इस विस्फोट के बाद बच नहीं पाता. 

यह भी पढ़ें: वॉयेजर से भी आगे...NASA का नया मिशन दिखाएगा अंतरिक्ष का 'बॉर्डर', 10 लाख मील दूर से आएगी अनदेखी तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या ये विस्फोट पहली बार देखा है?
यह पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने किसी तारे को कई बार विस्फोट करते देखा है. ऐसा एक Binary Star System में होता है जहां एक सफेद White Dwarf और एक सामान्य तारा एक-दूसरे के पास होते हैं. जब ये करीब आते हैं तो White Dwarf दूसरे तारे की ऊर्जा को खींचने लगता है. इससे एक बड़ा थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट होता है जो दोनों तारों को खत्म कर देता है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में 4000 मीटर ऊंचा पहाड़, हजारों साल पहले हो गया था गुम

कितना बड़ा था ये विस्फोट?
इस रिसर्च के लेखर रेडबाउड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एंड्रयू लेवन ने कहा, यह ज्यादातर गामा-किरण विस्फोटों से 100-1000 गुना ज्यादा लंबा है. मार्टिन ने बताया कि, Gamma Rays बार-बार आ रही थीं जिसे पहले कभी देखा नहीं देखा गया था. इसकी शुरूआत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक ने चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप में लगे HAWK-I नाम के एक कैमरे का इस्तेमाल किया. इससे पता चला कि ये गामा-किरणें अरबों प्रकाश-वर्ष दूर से आ रही थीं. संभावना है कि ब्लैक होल किसी तारे को निगल रहा हो, हालांकि, यह अभी सिर्फ अनुमान है और गामा-किरणों की असली वजह पता चलना अभी बाकी है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Gamma Rays

Trending news

40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
;