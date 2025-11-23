अंतरिक्ष में 'ग्रहों को तबाह' करने वाला विस्फोट, वैज्ञानिक बोले-' ऐसा धमाका तो धरती पर भी नहीं देखा'

Massive Stellar Blast: वैज्ञानिकों ने पहली बार एक पास के तारे को अंतरिक्ष में आवेशित पदार्थ(Charged Particles)का बहुत बड़ा विस्फोट देखा है. यह इतना ताकतवर था कि अपने आस-पास के ग्रहों के वायुमंडल को पूरी तरह से खत्म कर सकता था. इस घटना को कोरोनल मास इजेक्शन(CME)कहा जाता है. इस CME को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की 2 खास मशीनों का इस्तेमाल करके देखा गया है. पहला, XMM-न्यूटन अंतरिक्ष वेधशाला और LOFAR रेडियो दूरबीन. यह खोज नेटर पत्रिका में प्रकाशित हुई है.

कैसे बनता है CME?

CME या कोरोनल मास इजेक्शन तब बनता है जब किसी तारे के ऊपरी वायुमंडल से बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा तेजी से बाहर निकलता है और अंतरिक्ष में फैल जाता है. इस तरह के तेज विस्फोट अपने आस-पास के अंतरिक्ष को प्रभावित करते हैं. इस स्पेस वेदर में सौर तूफान भी शामिल होते हैं जो धरती पर ऑरोरा(Aurora Borealis)पैदा कर सकते हैं.

क्या है इस खोज का महत्व?

वैज्ञानिक कई सालों से दूसरे तारों को देखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये विस्फोट यह तय करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं कि कोई ग्रह जीवन के लायक है या नहीं. नीदरलैंज के वैज्ञानिक हेनरिक एकलंड का कहना है कि यह नई खोज अंतरिक्ष के मौसम और दूसरे तारों पर होने वाले विस्फोटों को समझने के नए मौके देती है. वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि छोटे तारे भी हमारे सूर्य की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेज Space Weather पैदा कर सकते हैं.

कितना ताकतवर है CME?

हमारे सौरमंडल के बाहर देखे गए CME की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ग्रह को पूरी तरह से खत्म कर सकता था. यह CME लगभग 2400 किमी प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से आगे बढ रहा था. यह हमारे सूर्य पर होने वाले CME से सिर्फ 5% में ही दर्ज की जाती है. इस स्टडी के मुताबिक, बहुत तेज होने के साथ-साथ इतना तेज था कि तारे के पास का कोई भी ग्रह अपना वायुमंडल बचाकर नहीं रख पाएगा.