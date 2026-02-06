समंदर के 1100 मीटर नीचे छिपी मिली 'सीक्रेट दुनिया', वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की रहस्यमयी आवाजें

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानसमंदर के 1100 मीटर नीचे छिपी मिली सीक्रेट दुनिया, वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की रहस्यमयी आवाजें

Deep Sea Mysteries: वैज्ञानिकों ने समुद्र में 1100 मीटर की गहराई में कुछ खास मशीनों का भेजा था. ये मशीनें आवाज के जरिए गहराई की चीजों का पता लगाती हैं. समंदर की इस गहराई में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जिससे वह दंग हो गए हैं.

Feb 06, 2026
Science News in Hindi: लुइसियाना के समुद्र तट के पास वैज्ञानिकों ने गहराई में कुछ रिकॉर्डिंग मशीनों को भेजा था. इन मशीनों ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं. यह खोज एक खास तरह की व्हेल के बारे में है जिसकी चोंच होती है. ये व्हेल अपना ज्यादातर समय समुद्र की भारी गहराई में बिताती है और बहुत कम समय के लिए पानी के ऊपर आती है. इन आवाजों की मदद से यह पता चलेगा कि ये व्हेल इतनी गहराई में कैसे रहती हैं, क्या खाती हैं और आपस में कैसे बात करती हैं. 

वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया?
ये व्हेल समंदर की गहराई में देखने के लिए आंखों का नहीं बल्कि आवाज का इस्तेमाल करती हैं. वे पानी में खास आवाजें निकालती हैं जो शिकार से टकराकर वापस आती हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि शिकार कहां है और रास्ता किधर है. वैज्ञानिकों ने समुद्र की तलहटी में हाइड्रोफोन नाम के खास माइक लगाए थे जिसने तीन अलग-अलग तरह की चोंचदार व्हेल की आवाज रिकॉर्ड की. 

जांच में क्या सामने आया?
रिसर्च में पता चला कि हर तरह की व्हेल का शिकार करने का अपना तरीका और समय होता है. ये व्हेल शिकार के लिए सबसे ज्यादा समय पानी के अंदर बिताती है. इनका गोता लगभग 20 मिनट का होता है और ये व्हेल थोड़ी कम देर तर गहराई में रहती है. इनका एक गोता 13 से 14 मिनट का होता है. हंस-चोंच वाली व्हेल को दुनिया में सबसे गहराई तक जाने वाला जीव माना जाता है जो 3 किमी तक जा सकती है.

इस जानकारी से क्या फायदा मिलेगा?
इन व्हेल के पानी में डुबकी लगाने के अलग-अलग तरीकों से पता चलता है कि ये सब पानी में डुबकी लगाने के अलग-अलग तरीकों से पता चलता है कि ये सब एक जैसा खाना नहीं खाती. हर प्रजाति अपने लिए अलग तरह की मछलियां या समुद्री जीव चुनती है. अगर हमें यह पता चल जाए कि ये व्हेल क्या खाती है और शिकार के लिए समुद्र में कहां जाना पसंद करती हैं. 

