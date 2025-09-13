Face Recreation: 2500 साल पहले मरे लोग फिर हुए जिंदा! AI ने दिखाए प्राचीन भारत के 2 चेहरे

Latest Science News: एक नई रिसर्च के मुताबिक आज से लगभग 2,500 साल पहले तमिलनाडु में रहने वाले 2 लोगों को कंप्यूटर पर फिर से बनाया गया. इन लोगों के चेहरे कोंडागई कब्रिस्तान में मिली खोपड़ियों से बनाए गए हैं. यह खोज पुरानी सभ्यता के बारे में बताती है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है. ऐसा माना जाता है कि ये जगह कीलाडी पुरातात्विक स्थल से जुड़ी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, 580 ईसा-पूर्व में कीलाडी में एक बहुत ही विकसित समाज रहता था. इस सभ्यता के लोग ईंट के घरों में रहते थे, पानी को सही से इस्तेमाल करना जानते थे और दूसरे इलाकों में व्यापार भी करते थे. इसके अलावा वह तमिल लिपी का इस्तेमाल करते थे.

खोज में क्या-क्या मिला?

कोंडागई में कई शव-कलश मिले हैं जिनमें इंसानी हड्डियों के साथ-साथ मिट्टी के बर्तन, गहने और खाने की चीजें भी मिली हैं. इस कलश की मदद से वैज्ञानिकों को उस समय के लोगों के रीति-रिवाज और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिली है. इन्हें देखकर लगता है कि उस सभ्यता में मरने के बाद की रस्मों और अगली दुनिया को बहुत महत्व दिया जाता था.

चेहरों को दोबारा कैसे बनाया?

इनका चेहरा बनना काफी मुश्किल काम था. इसके लिए वैज्ञानिकों ने खोपड़िओं का 3D मॉडल बनाने के लिए सीटी स्कैन तकनीक की मदद ली. इन 3D मॉजल्स की मदद से टीम ने आधुनिक दक्षिण एशियाई लोगों के डाटा का इस्तेमाल करके चेहरे की मसल्स और त्वचा को दोबारा बनाया. इससे इन मरे हुए लोगों को एक तरह से फिर जिंदा करने में मदद मिली और पता चला कि कीलाडी सभ्यता के लोग कैसे दिखते थे.

इस खोज का सबसे खास पहलू क्या था?

इन लोगों के चेहरों को फिर से बनाते वक्त आंख, त्वचा और बालों के रंग जैसी बारीकियों पर खासा ध्यान दिया गया. वैज्ञानिकों ने आधुनिक दक्षिण भारतीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर सबसे सही रंगों को चुना जिससे चेहरा असली जैसा लगे. इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इनकी उम्र का भी ध्यान रखा जिससे चेहरे सटीक बनें, बता दें कि मौत के समय इनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच थी.