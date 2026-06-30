3000 साल पुरानी ममी ने अचानक खोल दी जुबान! वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को चौंकाया

इतिहास और विज्ञान के अनोखे संगम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आज से 3,000 साल पहले मर चुका हो, उसकी आवाज आज हम सुन सकते हैं? हां, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया था. उन्होंने मिस्र के एक प्राचीन पुजारी 'नेस्यामुन' (Nesyamun) की ममी के गले और वोकल ट्रैक्ट की बनावट का इस्तेमाल करके उसकी आवाज को दोबारा पैदा किया है.
इस ऐतिहासिक खोज ने प्राचीन मिस्र के रहस्यों को एक नया आयाम दिया है. आइए जानते हैं कि विज्ञान ने 3D प्रिंटिंग और आधुनिक तकनीक की मदद से इस ममी को कैसे 'जुबान' दी.
नेस्यामुन मिस्र के इतिहास के 20वें राजवंश का एक बेहद प्रतिष्ठित पुजारी और लेखक था, जो करीब 1100 ईसा पूर्व में जीवित था. उसने फिरौन रामेसेस XI के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध कर्नाक मंदिर परिसर में अपनी सेवाएं दी थीं. इस ममी को 'द लीड्स ममी' के नाम से भी जाना जाता है. वैज्ञानिकों ने इस ममी को इसलिए चुना क्योंकि इसके ताबूत पर लिखे शिलालेखों से इसकी पहचान बिल्कुल साफ थी. मजे की बात यह है कि उसके ताबूत पर 'ट्रू ऑफ वॉइस' (सच्ची आवाज) लिखा हुआ था, जो मिस्र की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा था. इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए इसकी आवाज को रीक्रिएट करना और भी महत्वपूर्ण हो गया.
इस हैरतअंगेज प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुरातत्व, चिकित्सा और इंजीनियरिंग का एक साथ इस्तेमाल किया गया. सबसे पहले वैज्ञानिकों ने नेस्यामुन के गले और सांस नली की बनावट को नापने के लिए सीटी स्कैन (CT Scan) का सहारा लिया. चूंकि हजारों साल बाद भी ममी का वोकल ट्रैक्ट बहुत अच्छी स्थिति में सुरक्षित था, इसलिए रिसर्चर्स इसका एक डिजिटल 3D मॉडल तैयार करने में कामयाब रहे. इसके बाद इस डिजिटल नाप का उपयोग करके 3D प्रिंटर की मदद से हूबहू वैसी ही एक कृत्रिम सांस नली बनाई गई. इस मॉडल को 'वोकल ट्रैक्ट ऑर्गन' नाम की मशीन से जोड़ा गया और एक आवाज पैदा की गई.
वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इस प्रयोग का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ममी जिंदा हो गई है या वह कोई भाषा बोल रही है. इस तकनीक से केवल एक छोटा सा स्वर (Vowel Sound) ही निकाला जा सका है, जो यह दर्शाता है कि नेस्यामुन के गले की बनावट से कैसी आवाज निकलती होगी. एक पूरी इंसानी आवाज जीभ के हिलने-डुलने, सांस लेने के तरीके और दिमाग के कंट्रोल पर निर्भर करती है, जिसे ममी से दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता. इसलिए यॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह प्रयोग एक अद्भुत वैज्ञानिक सफलता तो है, लेकिन यह प्राचीन काल की केवल एक अधूरी झलक ही पेश करता है.
नेस्यामुन पर किए गए इस प्रोजेक्ट ने पुरातत्व विज्ञान (Archaeology) की पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है. अब तक हम इतिहास को पुरानी चीजों, चित्रों और लिखे हुए दस्तावेजों के जरिए ही समझते आए हैं. लेकिन इस रिसर्च ने पहली बार इतिहास को 'सुनने' का रास्ता साफ किया है. भले ही हम यह न जान पाएं कि हजारों साल पहले नेस्यामुन ने क्या बातें की होंगी, लेकिन विज्ञान के इस चमत्कार ने हमें अतीत की एक छोटी सी गूंज को सुनने का दुर्लभ अवसर जरूर दे दिया है.