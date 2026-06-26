Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /भूल जाइए आर्टिफिशियल हाथ-पैर... वैज्ञानिकों ने खोज ली वो शक्ति, जिससे शरीर खुद उगाएगा अपने कटे हुए अंग!

भूल जाइए आर्टिफिशियल हाथ-पैर... वैज्ञानिकों ने खोज ली वो 'शक्ति', जिससे शरीर खुद उगाएगा अपने कटे हुए अंग!

Science News: क्या कटे हुए हाथ-पैर फिर से उगाए जा सकेंगे? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए एक नए रिसर्च में सिर्फ दो प्रोटीन की सहायता से कटी उंगलियों को फिर उगाने में सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों की नई रिसर्च दिव्यांग लोगों के लिए नई उम्मीद मानी जा रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:16 PM IST
भूल जाइए आर्टिफिशियल हाथ-पैर... वैज्ञानिकों ने खोज ली वो 'शक्ति', जिससे शरीर खुद उगाएगा अपने कटे हुए अंग!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के जले पर नमक... कप्तान कौर का कंगारुओं को खुला अलर्ट
Harmanpreet Kaur49 min ago
2
Delhi news1 hr ago
3
murder yog in kundli1 hr ago
4
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5
Swiggy1 hr ago