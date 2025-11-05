सूर्य से 30 गुना बड़े तारे को निगल गया 'राक्षस ब्लैक होल', फेल हुई वैज्ञानिकों की अब तक की थ्योरी

Black Hole Flare: स्पेस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा चमकदार ब्लैक होल फ्लेयर का पता लगाया है. यब फ्लेयर इतना चमकदार था कि इसमें 10 ट्रिलियन सूर्य के बराबर ऊर्जा निकली. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मैथ्यू ग्राहम ने कहा, यह सचमुच लाखों में एक चीज है. माना जा रहा है कि, यह फ्लेयर अब तक का सबसे बड़ा और दूर का फ्लेयर है जो 10 अरब लाइट ईयर दूर से आ रहा है. यह तारा हमारे सूर्य से कम से कम 30 गुना बड़ा है.

क्यों खास है ये फ्लेयर?

वैज्ञानिक ग्राहम के मुताबिक, इस बहुत बड़े विस्फोट की ताकत और समय को देखकर लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ब्लैक होल की चमक ही है. ग्राहम ने बताया कि, ब्लैक होल आस-पीस की चीजों को अक्सर निगलते हैं लेकिन इतनी बड़ी घटना का होना बहुत ही दुर्लभ है. ग्राहम ने आगे बताया, यह विशाल फ्लेयर इतनी ऊर्जावान है कि हमने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी.

इसकी चमक क्यों ज्यादा है?

इस घटना की असाधारण चमक की वजह है इसमें शामिल दोनों चीदों का बहुत बड़ा आकार है. एक तारा जो हमारे सूर्य से कम से कम 30 गुना बड़ा था, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो हमारे सूर्य से 50 करोड़ गुना बड़ा था, इस विशाल ब्लैक होल ने उस तारे को निगल लिया. इस घटना की वजह से जो विस्फोट हुआ वह 7 साल से भी पहले शुरु हुआ था और शायद अभी भी जारी है. हालांकि पहली बार इसका पता 2018 में चला था और जमीन पर मौजूद 3 दूरबीनों की मदद से इसे देखा गया था.

चमक का पता कब चला?

2023 तक हवाई में मौजूद डब्ल्यूएम केक वेधशाला से मापी गई दूरी और अन्य जांच से इस फ्लेयर की असली चमक का पता चला. वैज्ञानिक ग्राहम ने बताया कि, जब टीम को इसकी दूरी का अंदाजा हुआ तो वो हैरान रह गए. उन्होंने सोचा, अगर यह इतनी दूर है और फिर भी इतनी चमकदार दिख रही है तो इसका मतलब है कि इसमें से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही होगी.

ब्लैक होल की पुरानी थ्योरी

वैज्ञानिक ग्राहम ने बताया, आम सोच थी कि ब्रह्मांड की ज्यादातर आकाशगंगाओं के बीच में एक विशाल ब्लैक होल होता है और वह बस शांत बैठा रहता है और धीरे-धीरे अपना काम करता रहता है. उन्होंने आगे कहा, अब हम जानते हैं कि यह एक बहुत ही गतिशील जगह है और हम अभी बस इसकी सतह को खरोंचना शुरु ही कर रहे हैं.