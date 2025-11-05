Advertisement
trendingNow12989107
Hindi Newsविज्ञान

सूर्य से 30 गुना बड़े तारे को निगल गया 'राक्षस ब्लैक होल', फेल हुई वैज्ञानिकों की अब तक की थ्योरी

Science News: वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल से निकली रोशनी को देखा है जिसे लेकर माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ी और सबसे दूरी की फ्लेयर है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूर्य से 30 गुना बड़े तारे को निगल गया 'राक्षस ब्लैक होल', फेल हुई वैज्ञानिकों की अब तक की थ्योरी

Black Hole Flare: स्पेस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा चमकदार ब्लैक होल फ्लेयर का पता लगाया है. यब फ्लेयर इतना चमकदार था कि इसमें 10 ट्रिलियन सूर्य के बराबर ऊर्जा निकली. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मैथ्यू ग्राहम ने कहा, यह सचमुच लाखों में एक चीज है. माना जा रहा है कि, यह फ्लेयर अब तक का सबसे बड़ा और दूर का फ्लेयर है जो 10 अरब लाइट ईयर दूर से आ रहा है. यह तारा हमारे सूर्य से कम से कम 30 गुना बड़ा है. 

क्यों खास है ये फ्लेयर?
वैज्ञानिक ग्राहम के मुताबिक, इस बहुत बड़े विस्फोट की ताकत और समय को देखकर लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ब्लैक होल की चमक ही है. ग्राहम ने बताया कि, ब्लैक होल आस-पीस की चीजों को अक्सर निगलते हैं लेकिन इतनी बड़ी घटना का होना बहुत ही दुर्लभ है. ग्राहम ने आगे बताया, यह विशाल फ्लेयर इतनी ऊर्जावान है कि हमने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी. 

यह भी पढ़ें: इटली में मिले 3,50,000 साल पुराने 'शैतानी पैरों के निशान', वैज्ञानिकों ने बताया- ये आम इंसान नहीं बल्कि...

Add Zee News as a Preferred Source

इसकी चमक क्यों ज्यादा है?
इस घटना की असाधारण चमक की वजह है इसमें शामिल दोनों चीदों का बहुत बड़ा आकार है. एक तारा जो हमारे सूर्य से कम से कम 30 गुना बड़ा था, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो हमारे सूर्य से 50 करोड़ गुना बड़ा था, इस विशाल ब्लैक होल ने उस तारे को निगल लिया. इस घटना की वजह से जो विस्फोट हुआ वह 7 साल से भी पहले शुरु हुआ था और शायद अभी भी जारी है. हालांकि पहली बार इसका पता 2018 में चला था और जमीन पर मौजूद 3 दूरबीनों की मदद से इसे देखा गया था.

चमक का पता कब चला?
2023 तक हवाई में मौजूद डब्ल्यूएम केक वेधशाला से मापी गई दूरी और अन्य जांच से इस फ्लेयर की असली चमक का पता चला. वैज्ञानिक ग्राहम ने बताया कि, जब टीम को इसकी दूरी का अंदाजा हुआ तो वो हैरान रह गए. उन्होंने सोचा, अगर यह इतनी दूर है और फिर भी इतनी चमकदार दिख रही है तो इसका मतलब है कि इसमें से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही होगी.

यह भी पढ़ें: धरती फट रही है...प्रशांत महासागर के नीचे दिखी 75 किमी लंबी दरार, वैज्ञानिक बोले- 'ये तो बस शुरुआत है'

ब्लैक होल की पुरानी थ्योरी
वैज्ञानिक ग्राहम ने बताया, आम सोच थी कि ब्रह्मांड की ज्यादातर आकाशगंगाओं के बीच में एक विशाल ब्लैक होल होता है और वह बस शांत बैठा रहता है और धीरे-धीरे अपना काम करता रहता है. उन्होंने आगे कहा, अब हम जानते हैं कि यह एक बहुत ही गतिशील जगह है और हम अभी बस इसकी सतह को खरोंचना शुरु ही कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Supermassive Black hole

Trending news

₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'