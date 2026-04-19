आखिर कहां गायब हो जा रहे एलियंस की गुत्थी सुलझाने वाले वैज्ञानिक, अमेरिका में मचा हड़कंप; ट्रंप ने दिए जांच के आदेश

Missing UFO scientists USA: क्या एलियंस और UFO के अनसुलझे रहस्यों की सच्चाई दुनिया के सामने आने से पहले ही उसे दबाने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका के गलियारों में इस समय एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है, जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि पेंटागन के अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है. अमेरिका में बीते कुछ समय में 11 बड़े वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से गायब होने या उनकी मौत होने के खबर ने हड़कंप मचा दिया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी संसद ने इस मामले में संघीय जांच की मांग की है.

सांसदों ने जताई बड़ी अनहोनी की आशंका

रिपब्लिकन सांसद एरिक बर्लिसन, जो हाउस ओवरसाइट कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने इस पैटर्न को इत्तेफाक मानने से मना कर दिया है. बर्लिसन के अनुसार ये वैज्ञानिक क्लासिफाइड एयरोस्पेस, डिफेंस और UFO से जुड़े संवेदनशील प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे. उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है.

वैज्ञानिक अचानक हो रहे हैं लापता

इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाला नाम रिटायर्ड एयर फोर्स मेजर जनरल विलियम नील मैककैसलैंड का है. वे फरवरी में न्यू मैक्सिको स्थित अपने घर से अचानक लापता हो गए. सांसद बर्लिसन के मुताबिक वे UFO के सरकारी नाम UAP पर चर्चा के लिए दो बार मैककैसलैंड से संपर्क करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनके लापता होने से यह कड़ी खत्म हो गई.

सुसाइड या हत्या?

34 साल के रिसर्चर्स एमी एस्क्रिजब का मामला भी इस जांच के केंद्र में है. एमी एंटी-ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थीं. साल 2022 में उनकी लाश उनके घर में मिली थी और इसे सुसाइड बताया गया था. हालांकि अपनी मौत से पहले उन्होंने दावा किया था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्रैंक मिलबर्न ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ कहा है कि एमी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश है.

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ट्रंप ने दिए जांच के आदेश

गायब होने वाले और जान गंवाने वाले वैज्ञानिकों का संबंध लॉस अलामोस नेशनल लैबोरेटरी, नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और MIT जैसे बड़े संस्थानों से जुड़ा हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इन सभी मामलों के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियां अब इस डेथ पैटर्न को लेकर बारीकी से जांच कर रही हैं.

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