बहरेपन का 'परमानेंट' इलाज! बस एक इंजेक्शन और गूंजने लगी दुनिया, वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी से रचा इतिहास

Gene Therapy for Deafness: विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती. वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी (Gene Therapy) के जरिए एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिससे पूरी तरह बहरेपन का शिकार 10 मरीजों की सुनने की शक्ति वापस आ गई है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए सिर्फ एक इंजेक्शन का सहारा लिया गया.
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Gene Therapy for Deafness: मेडिकल साइंस की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही है. दुनिया भर में करोड़ों लोग, जो जन्म से या किसी बीमारी की वजह से सुन नहीं सकते थे, उनके लिए अब उम्मीद की एक नई किरण जगी है. वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी (Gene Therapy) के इस्तेमाल से अनुवांशिक बहरेपन (Genetic Deafness) को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है. यह खोज उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो अब तक सिर्फ इशारों की भाषा (Sign Language) या महंगे हियरिंग एड (Hearing Aid) के भरोसे बैठे थे. आइए जानते हैं कि विज्ञान ने यह असंभव सा दिखने वाला काम कैसे संभव कर दिखाया.
वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में उन मरीजों को चुना था, जो एक खास जेनेटिक गड़बड़ी (Genetic Mutation) की वजह से सुन नहीं पाते थे. हमारे कान के अंदर कुछ बारीक नसें और सेल्स होते हैं, जो आवाज को दिमाग तक पहुंचाते हैं. जब जीन में खराबी होती है, तो ये सेल्स काम करना बंद कर देते हैं. अब वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित वायरस के जरिए स्वस्थ जीन को एक इंजेक्शन की मदद से मरीज के कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचाया. जैसे ही यह स्वस्थ जीन अपनी जगह पर पहुंचा, उसने कान के खराब सेल्स को फिर से जिंदा कर दिया. महज कुछ हफ्तों के अंदर ही मरीजों को आवाजें सुनाई देने लगीं.
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इस रिसर्च में शामिल सभी 10 मरीजों पर यह थेरेपी काम कर गई. नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो मरीज बचपन से खामोश दुनिया में जी रहे थे, वे अब न सिर्फ बातें सुन पा रहे हैं, बल्कि संगीत का भी आनंद ले रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इलाज पूरी तरह सुरक्षित है और इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स भी नहीं देखे गए हैं.
यह तकनीक उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा असरदार मानी जा रही है, जो जन्मजात बहरेपन का शिकार होते हैं. अगर कम उम्र में ही यह इंजेक्शन दे दिया जाए, तो बच्चा सामान्य बच्चों की तरह बोलना और सुनना सीख सकता है. अब तक ऐसे मामलों में कोक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant) ही एकमात्र रास्ता था, जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती थी. लेकिन अब सिर्फ एक इंजेक्शन ही काफी हो सकता है.
हालांकि अभी यह शुरुआती ट्रायल है, लेकिन इसके नतीजे इतने शानदार हैं कि वैज्ञानिक इसे मेडिकल इतिहास का एक 'टर्निंग पॉइंट' मान रहे हैं. आने वाले समय में इस थेरेपी का बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जाएगा. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अगले कुछ सालों में यह तकनीक आम अस्पतालों में भी उपलब्ध हो सकती है.
फिलहाल यह तकनीक केवल अनुवांशिक (Genetic) कारणों से होने वाले बहरेपन पर काम कर रही है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में उम्र बढ़ने के कारण होने वाली कम सुनाई देने की समस्या या चोट की वजह से हुए बहरेपन का इलाज भी इसी तकनीक से संभव हो सकेगा.
यह रिसर्च साबित करती है कि अब हम बीमारियों के लक्षणों का नहीं, बल्कि उनके 'जेनेटिक' कारण का इलाज कर सकते हैं. यह सफलता न केवल बहरेपन, बल्कि अंधापन और अन्य बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी नए रास्ते खोलेगी.
अब तक के ट्रायल में कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है. इंजेक्शन के बाद कुछ मामूली सूजन या दर्द देखा गया, जो कुछ दिनों में ठीक हो गया. हालांकि, वैज्ञानिक अभी और बड़े स्तर पर ट्रायल कर रहे हैं, ताकि इसकी सुरक्षा और लंबे समय तक रहने वाले असर की जांच हो सके.
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