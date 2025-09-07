अब जल्द ठीक हो सकेगी यूरिक एसिड की समस्या, वैज्ञानिकों ने जिंदा किया 2 करोड़ साल पुराना 'जीन'

Scientists Latest Discovery: एक बड़ी खोज में वैज्ञानिकों ने ऐसे जीन को जिंदा कर दिया है जो 20 मिलियन साल पहले इंसानों में खत्म हो गया था. यह जीन गठिया और इससे जुड़ी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है. बता दें कि गठिया एक दर्दनाक बीमारी है जो खून में यूरिक एसिड के ज्यादा जमा होने की वजह से होती है. इस वजह से जोड़ों में सुई जैसे क्रिस्टल बनते हैं जिससे जोड़ों में तेज दर्द और सूजन होती है. इसके अलावा ये बीमारी किडनी और लिवर में सूजन भी पैदा कर सकती है. यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक लाईस बालिको और एरिक गौचर ने इसपर काम किया है.

कहां छपी ये रिपोर्ट?

इस शोध की पूरी जानकारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी जिसके मुताबिक, यह जीन एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो शरीर में यूरिक एसिड को तोड़ता है. इंसानों में विकास के दौरान यह जीन खत्म हो गया था इसलिए यह अब खुद से काम नहीं कर पाते. इस रिसर्च के सह-लेखक गौचर ने कहा, यूरिकेज जीन के बिना इंसान सुरक्षित नहीं है. हम यह देखना चाहते थे कि अगर हम इस टूटे जीन के फिर चालू करें तो क्या होगा.

इस खोज के पीछे क्या मकसद था?

वैज्ञानिकों ने 20 मिलियन साल पहले इंसानों में से गायब हो गए इस यूरिकेज जीन को इसलिए दोबारा से लैब में जिंदा किया जिससे ये ऐसा इलाज बना सकें दो हाइपरयूरिसीमिया को कम कर सकें. हाइपरयूरिसीमिया, शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड होने की अवस्था को कहते हैं. इसका मकसद गठिया और दूसरी बीमारियों के खतरे को कम करना है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

वैज्ञानिक एरिक गौचर ने कहा, हमने इंसानी लिवर की कोशिकाओं में यूरिकेज जीन को फिर से चालू करके यूरिक एसिड को कम किया और कोशिकाओं को ज्यादा फ्रुक्टोज को ट्राइग्लिसराइड्स में बदलने से रोका. बता दें कि ट्राइग्लिसराइड्स एक तरह का फैट है जो लिवर में जमा होता है. इस पुराने जीन को जिंदा करने से ऐसी नई दवाएं और इलाज बन सकते हैं जो इस बीमारी के लिए प्रकृति के पुराने तरीकों की नकल कर सकें.