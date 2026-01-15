Advertisement
डायनासोर की खोई नस्ल लौटी! वैज्ञानिकों के हाथ लगी कामयाबी, साल के शुरुआत में खोज निकाले ये 3 ‘बड़े खजाने’

Science News In Hindi: साल की शुरुआत में विज्ञान की दुनिया से तीन चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं. वैज्ञानिकों को पता चला है कि हमारी आकाशगंगा के बीच में मौजूद शांत दिखने वाला ब्लैक होल कभी बहुत ज्यादा एक्टिव था. यूरोप में डायनासोर की एक गुम मानी जा रही प्रजाति जीवाश्म रिकॉर्ड में मिल गई है. आम सा खून का प्रोटीन खतरनाक ब्लैक फंगस से शरीर को बचाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:40 AM IST
Science News In Hindi: साल की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों को कई जानकारियां मिली हैं. जो दुनिया में खोज और विज्ञान के भविष्य के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकती है. आइए आज हम आपको उन खोजों के बारे में बताएंगे जो साल के शुरूआत में हुई हैं.

आकाशगंगा का ब्लैक होल था बेहद खतरनाक
हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है. इसे सैजिटेरियस ए-स्टार कहा जाता है. आमतौर पर यह शांत रहता है और ज्यादा हलचल नहीं दिखाता था. अब वैज्ञानिकों को इसके पुराने व्यवहार के सबूत मिले हैं. 

बता दें, XRISM नाम के खास स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने पास के एक बड़े गैस बादल से निकलने वाली एक्स-रे किरणों पर रिसर्च की है. जांच में पता चला कि ये किरणें असल में ब्लैक होल से सैकड़ों साल पहले निकली तेज एक्स-रे चमक की परछाई हैं. करीब कुछ सौ से एक हजार साल पहले यह ब्लैक होल अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था.

यूरोप में मिले गायब डायनासोर
वैज्ञानिकों को लगता था कि यूरोप में एक खास तरह के सींग वाले डायनासोर नहीं पाए जाते थे. एशिया और दूसरी जगहों पर उनके सबूत मिलते रहे हैं, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था. हालांकि अब यह रहस्य सुलझ गया है.

बता दें कि हंगरी में मिले एक डायनासोर की खोपड़ी का सीटी स्कैन किया गया. इसमें पता चला कि उसे पहले गलत तरीके से दूसरी प्रजाति में गिन लिया गया था. असल में वह सींग वाले डायनासोरों के परिवार का था. उसकी चोंच नुकीली थी. मुंह की बनावट भी अलग थी. इस खोज के बाद वैज्ञानिकों ने पुराने जीवाश्मों को दोबारा देखा और उस डायनासोर का नया नाम फेरेंसराटॉप्स रखा गया. इससे साफ हो गया कि यूरोप में भी ये डायनासोर मौजूद थे.

खून का प्रोटीन बन रहा ब्लैक फंगस से ढाल
ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है. यह बहुत खतरनाक बीमारी है. यह खासतौर पर कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को जल्दी अपनी चपेट में लेती है. अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे खून में मौजूद एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन इस फंगस से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है.

बता दें कि रिसर्च में देखा गया कि जिन मरीजों की मौत हुई उनके खून में एल्ब्यूमिन का स्तर कम था. लैब में जब खून से एल्ब्यूमिन हटा दिया गया तो फंगस तेजी से बढ़ने लगा था. जैसे ही एल्ब्यूमिन वापस डाला गया, फंगस की बढ़त रुक गई. वैज्ञानिकों का कहना है कि एल्ब्यूमिन फंगस को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले तत्व बनाने से रोक देता है.

