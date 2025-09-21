वैज्ञानिकों का बड़ा दावा...हिल रही है धरती की नींव, बोले-'2 हिस्सों में टूट सकती है भारत की जमीन'

Indian Tectonic Plates: हिमालय पर्वत और तिब्बती पठार, ये 2 बड़ी और खास भूवैज्ञानिक चीजें हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य रही हैं. हाल ही में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन(AGU)का नया शोध सामने आया है. इस शोध के अनुसार, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट सीधी नहीं, बल्कि आड़ी(Horizontally)टूट रही हैं. आमतौर पर ऐसा धरती की प्ल्टों में नहीं देखने मिलता. यह नया विचार इस बात को पूरी तरह बदल सकता है कि हम धरती की प्लेटों की हलचल को किस तरह समझते हैं. खासकर, उत्तरी तिब्बत और हीलियम के तत्वों की जांच से मिले सबूत दिखाते हैं कि प्लेट्स के टकराने और पहाड़ बनने की कहानी शायद सही नहीं है.

कैसे होता है ये टकराव?

इसे लेकर सबसे पुरानी थ्योरी कहती है कि, भारत की प्लेट हर साल 1-2 मिलीमीटर की बहुत ही धीमी गति से यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है जिससे हिमालय और तिब्बती पठार बने थे.लेकिन, नया सिद्धांत कहता है कि, भारतीय प्लेट यूरेशिया से सिर्फ टकरा नहीं रही बल्कि टूट रही है. इसका मतलब है कि भारतीय प्लेट का ऊपरी हिस्सा छिलकर अलग हो जाता है और इसका भारी निचला हिस्सा धरती के Mantle में धंस रहा है जिसे Delamination कहते हैं.

यह सिद्धांत कैसे साबित होता है?

इस थ्योरी को साबित करने के लिए सबसे खास सबूतों में से एक है तिब्बत के झरनों में मिली हीलियम गैस. हीलीयम-3 आमतौर पर धरती की निचली परत Mantle में पाई जाती है, अगर मेंटल ऊपरी सतह के करीब हो तो यह गैस क्रस्ट से बाहर निकल सकती है. वैज्ञानिकों ने तिब्बत के लगभग 200 झरनों में हीलियम 3 और 4 की मात्रा को मापा और बताया कि, उत्तरी तिब्बत में हीलियम-3 की मात्रा ज्यादा थी. इसका मतलब है कि यहां पर मेंटल सतह के काफी करीब है. दक्षिणी तिब्बत में हीलियम-4 की मात्रा ज्यादा थी, ये बताता है कि भारतीय प्लेट ऊपरी परत से अलग हो रही है.

इस शोध से क्या जानकारी मिलेगी?

यह शोध हमें यह समझाने में मदद कर सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे टूट सकती हैं. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के साइमन क्लेम्परर और उनकी टीम के अनुसार, कुछ जगहों पर हीलियम-3 की ज्यादा मात्रा दिखाती है कि भारतीय प्लेट का निचला भारी हिस्सा धरती के मेंटल में धंस रहा है. वहीं, इसका ऊपरी हिस्सा ऊपर तैर रहा है जिससे तिब्बती पठार बन रहा है.

इसके सबूत कैसे मिले?

भूकंपों से भी इस बात का सबूत मिलता है. इस इलाके में आए भूकंप दिखाते हैं कि मेंटल, क्रस्ट में घुस रहा है. भूकंपों का पैटर्न बताता है कि मेंटल का पदार्थ पठार के पूर्वी हिस्से को ऊपर की तरफ धकेल रहा है जो इस टूटने वाले सिद्धांत को और भी मजबूती देता है. यह मेंटल के दबाव के कारण से भी हो सकती है जिससे भारतीय प्लेच का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से धँस रहा है और टूटने की प्रक्रिया तेज हो रही है.

क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?

इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिक कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये मॉडल बताते हैं कि भारतीय प्लेट एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रही है जो ठीक वैसी ही है जैसे कि समुद्र की प्लेटें जमीन की प्लेटों के नीचे धंस जाती हैं. हालांकि, ये घटना बस बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है. प्लेटों के इस तरह से अलग होकर नीचे डूब जाने की घटना तिब्बत और हिमालय में पाई जाने वाली भूवैज्ञानिक विशेषताओं को आसानी से समझा जा सकता है.