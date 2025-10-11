सूरज पर भी होती है धरती की तरह झमाझम बारिश, फिर स्पेस में कैसा हो जाता है मौसम?

Solar Rain: आपने क्या कभी सोचा है कि सूरज पर भी बारिश हो सकती है. सूरज पर बारिश होती है लेकिन यह पानी की नहीं बल्कि गर्म प्लाज्मा की होती है. इस बारिश को सोलर रेन या कोरोनल रेन कहते हैं. वहीं अब वैज्ञानिकों को पता चला सूरज पर यह बारिश कैसे और क्यों होती है.

क्या है सोलर रेन

सूरज की बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं, वह बेहद गर्म होती है. इसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है. इस तापमान में कभी-कभी कुछ ठंडी और घनी गैस टुकड़े बन जाते हैं. यह टुकड़े सूरज की नीचे की सतह पर गिरते हैं. यह टुकड़े वैसे ही गिरते हैं जैसे धरती पर बादल से पानी, इसलिए इसे सोलर रेन कहा जाता है.

सालों से उलझी से पहेली

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों को कई सालों समझ नहीं आया है कि सूरज की इस गर्म परत पर ठंडी प्लाज्मा कैसे बन जाती है. पुराने मॉडल के अनुसार ठंडा होने और बारिश बनने की प्रक्रिया में कई घंटे या दिन का समय लग जाता है. लेकिन सोलर फ्लेयर्स मतलब सूरज से निकलने वाली तेज रेडिएशन और ऊर्जा के विस्फोट तो कुछ ही मिनटों में होता है. आखिर ये बारिश इतनी जल्दी कैसे होती है. यही सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों को मिला जवाब

हवाई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ल्यूक बेनविट्ज और जेफ्री रीप ने इसका जवाब ढूंढ लिया है. उन्होंने स्टडी में पाया कि सूरज की बाहरी परत में मौजूद तत्वों की मात्रा स्थिर नहीं होती है, यह समय-समय पर बदलती रहती है. सूरज में मौजूद आयरन जैसे भारी तत्व में छोटे-छोटे बदलाव होने से प्लाज्मा तेजी से ठंडा होकर बूंदों की तरह गिरने लगता है. सूरज में बारिश रासायनिक बदलाव का कारण है.

क्या धरती पर पड़ेगा असर?

सूरज की इन गतिविधियों का असर केवल अंतरिक्ष ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर भी पड़ता है. जब सूरज में बड़ी मात्रा में ऊजा या रेडिएशन निकलता जिससे स्पेस का मौसम प्रभावित होता है. ऐसे में सैटेलाइट्स, मोबाइल नेटवर्क और पावर ग्रिड्स पर असर पड़ सकता है. वहीं अब वैज्ञानिक को पता चल गया है कि सूरज की बाहरी परत में तत्व कैसे बदलते हैं. ऐसे में भविष्य में अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें: स्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला खजाना, वैज्ञानिकों ने इसे कहा 'टाइम कैप्सूल घोंसला'